فیلمبرداری "جدایی نادر از سیمین" متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام مشاور رسانه‌ای فیلم "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی فیلمبرداری این فیلم به طور موقت متوقف شده است.

سایت هنرنیوز متعلق به هیئت اسلامی هنرمندان روز پنجشنبه 31 شهریورماه خبری را مبنی بر لغو پروانه ساخت فیلم "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی منتشر کرد. در این خبر آمده بود که مجوز این فیلم با دستور مستقیم سیدعلیرضا سجاد‌پور مدیر کل اداره کل نظارت و ارزشیابی سینمای حرفه‌ای لغو شده ‌است.

علیرضا سجادپور مدیراداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد هم در این ارتباط روز پنجشنبه 31 شهریورماه به خبرنگار مهر گفت ترجیح می‌دهد درباره لغو پروانه ساخت این فیلم فعلا اظهار نظری نکند.

در فیلم "جدایی نادر از سیمین" لیلا حاتمی، شهاب حسینی، پیمان معادی، ساره بیات، سارینا فرهادی، بابک کریمی، علی‌اصغر شهبازی، شیرین یزدان‌بخش، کیمیا حسینی و مریلا زارعی بازی می‌کردند.