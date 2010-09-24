40 درصد مرکبات مازندران قابلیت صادراتی دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند، ولی الله فرزانه پنج شنبه شب در نشست مشترک تجار شرکت کننده ایرانی در نمایشگاه تاشکند و تجار ایرانی مقیم ازبکستان در سفارت ایران در این کشور افزود: اراده روسای جمهور ایران و ازبکستان بر برقراری روابط اقتصادی دو کشور بنا شده است.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون مشترک اقتصادی و بازرگانی ایران و ازبکستان در این راستا تشکیل شده تا زمینه ساز تعاملات بیشتر برای افزایش مبادلات اقتصادی تا سقف یک میلیارد دلار باشد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه های مشترک تجاری و اقتصادی در ایران و ازبکستان می تواند سبب افزایش مراودات اقتصادی در کشورها شود، تصریح کرد: مازندران آمادگی برگزاری نمایشگاه فعالان اقتصادی ازبکستان در ایران و مازندران را دارد.

فرزانه با بیان اینکه تمامی مشکلات و دغدغه های تجار ایرانی به زودی در کمیسیون مشترک بین دو کشور مطرح می شود، یادآور شد: دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بر توسعه مراودات اقتصادی و بازرگانی با کشور ازبکستان تاکید دارند.

وی با اشاره به وجود مشترکات فراوان طبیعی ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: برای نقد کردن منابع طبیعی هر دو کشور ایران و ازبکستان با نواقصی مواجه هستند.

این مسئول ایرانی با بیان اینکه هم اکنون 136 شرکت ایرانی در ازبکستان فعالیت تجاری دارند، تصریح کرد: علاوه بر تجارت، زمینه ارتقاء توانمندی های فنی و مهندسی ایرانی ها در ازبکستان فراهم است.

فرزانه با اشاره به اینکه روند صادرات ایران و ازبکستان رو به فزونی است، اظهار داشت: هم اکنون میزان مبادلات تجاری این دو کشور تا پایان سال 88 بالغ بر دو میلیون دلار برآورد شده است.

وی خواستار افزایش میزان تراز صادراتی ایران و ازبکستان از سوی صاحبان تولید و صادرکنندگان دو کشور شد و خاطرنشان کرد: مازندران به عنوان قطب برتر کشاورزی ایران باید سهم صادرات خود را در کشورهای منطقه ارتقاء دهد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران در پایان از برگزاری نشست متناظر فعالان تجاری ایرانی و ازبک روز جمعه در اتاق بازرگانی ازبکستان خبر داد.

نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی در اکسپوی تاشکند ساعت 17 عصر جمعه دوم مهرماه به کار خود پایان می دهد.

هیئت اعزامی جمهوری اسلامی عصر دوشنبه پنجم مهرماه از طریق پرواز چارتر تاشکند را به مقصد ساری ترک می کنند.