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۲ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

مهلت ثبت نام دوره های کاردانی غیرحضوری دانشگاه علمی کاربردی تمدید شد

مهلت ثبت نام دوره های کاردانی غیرحضوری دانشگاه علمی کاربردی تمدید شد

مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی پودمانی غیرحضوری دانشگاه جامع علمی کاربردی تا 3 مهرماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صدر مدیر آزمون، آموزشهای خاص و غیرحضوری دانشگاه با اعلام این خبر افزود: متقاضیان جدید ثبت‌نام در دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده و همچنین دانشجویان دوره‌های قبل، ‌باید در زمان مقرر با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور نسبت به تهیه کارت اعتباری و دفترچه راهنمای ثبت‌نام اقدام و با مراجعه به سامانه ثبت‌نام اینترنتی دوره کاردانی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده به آدرس http://reg.uast.ac.ir نسبت به ثبت ‌نام خود اقدام کنند.

دکتر صدر اظهار داشت: تنها شرط پذیرش در این دوره داشتن مدرک دیپلم دوره متوسطه بوده و هیچگونه شرط دیگری از جمله معدل، جنسیت و سن وجود ندارد، همچنین این دوره فاقد معافیت تحصیلی است.
 
مدیر آزمون، آموزشهای خاص و غیرحضوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: شهریه ثبت‌نام در هر یک از پودمان های آموزشی این دوره برای ورودی های نیمسال اول تحصیلی 82-1381 تا قبل از نیمسال اول تحصیلی 88-1387 مبلغ سیصدهزار ریال بوده و شهریه هریک از پودمان های آموزشی این دوره برای ورودی های نیمسال اول تحصیلی 88-1387 به بعد مبلغ 330 هزار ریال است.
کد مطلب 1157537

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