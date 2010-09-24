مهلت ثبت نام دوره های کاردانی غیرحضوری دانشگاه علمی کاربردی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صدر مدیر آزمون، آموزشهای خاص و غیرحضوری دانشگاه با اعلام این خبر افزود: متقاضیان جدید ثبت‌نام در دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده و همچنین دانشجویان دوره‌های قبل، ‌باید در زمان مقرر با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور نسبت به تهیه کارت اعتباری و دفترچه راهنمای ثبت‌نام اقدام و با مراجعه به سامانه ثبت‌نام اینترنتی دوره کاردانی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده به آدرس http://reg.uast.ac.ir نسبت به ثبت ‌نام خود اقدام کنند.

دکتر صدر اظهار داشت: تنها شرط پذیرش در این دوره داشتن مدرک دیپلم دوره متوسطه بوده و هیچگونه شرط دیگری از جمله معدل، جنسیت و سن وجود ندارد، همچنین این دوره فاقد معافیت تحصیلی است.

مدیر آزمون، آموزشهای خاص و غیرحضوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: شهریه ثبت‌نام در هر یک از پودمان های آموزشی این دوره برای ورودی های نیمسال اول تحصیلی 82-1381 تا قبل از نیمسال اول تحصیلی 88-1387 مبلغ سیصدهزار ریال بوده و شهریه هریک از پودمان های آموزشی این دوره برای ورودی های نیمسال اول تحصیلی 88-1387 به بعد مبلغ 330 هزار ریال است.