باید تلاش کنیم بخش خصوصی را با فوتبال آشتی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فتحی با اشاره به برگزاری مسابقات فوتبال غرب آسیا با نام زر ماکارون ضمن بیان این مطلب افزود: انتخاب یک برند ایرانی در حالی که 8 کشور عربی غرب آسیا هم در این دوره از مسابقات حضور دارند، یک پیروزی بزرگ برای ایران است و قطعاً بازتاب بسیار خوبی در فوتبال جهان خواهد داشت.

فتحی در خصوص رابطه بخش خصوصی و پیشرفت فوتبال کشور گفت: بدون شک بخش خصوصی پشتوانه ورزش هر کشوری به حساب می‏آید و ملاحظه می‏شود آنانی که توانسته‏اند رابطه خوب، فعال و سازنده‏ای را بین فوتبال و بخش خصوصی خود فراهم کنند، فوتبال بهتری دارند.

رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباط گستر قهرمان با بیان این مطلب ادامه داد: زرماکارون، پلی برای آشتی بخش خصوصی با فوتبال تلقی می‏شود که باید آن را به فال نیک گرفت.

وی افزود: در دنیای امروز فوتبال بدون حمایت بخش خصوصی، به جایی نمی‏رسد. این حقیقتی انکارناپذیر است که باید آن را جدی گرفت. اما لازم است زمینه حضور بخش خصوصی فراهم باشد و انتظارات و دیدگاه‏های آن هم در برنامه‏ریزی‏ها لحاظ شود.

رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: در سال‏های نه چندان دور وقتی می‏خواستیم یک تابلو در کنار زمین تعبیه کنیم، مشکلات زیادی پیش می‏آمد. اما در حال حاضر خوشبختانه وضعیت فرق کرده است و ملاحظه می‏شود که در اطراف زمین فوتبال، تابلوهای تبلیغاتی قابل توجهی وجود دارند.

وی ادامه داد: به لحاظ جلب حمایت بخش خصوصی هنوز هم‏طراز سایر کشورهای دارای فوتبال مطرح نیستیم و راه طولانی در پیش داریم. بدین سبب باید تلاش کرد که حامیان مالی و برندهای معتبر را با فوتبال آشتی داد، اما این را باید قبول کرد که حامیان مالی برای حضور در این عرصه، انگیزه‏های خاص خود را هم دارند.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباط گستر قهرمان در پایان تأکید کرد: در دنیایی که اقتصاد آن با رکود مواجه شده و بنگاه‏های اقتصادی قدرتمند در آستانه ورشکستگی قرار دارند، اما ملاحظه می‏شود ارزش سهام باشگاه‏های فوتبال در بسیاری از کشورها روندی رو به افزایش دارد که قطعاً این به دلیل حمایت بخش خصوصی از آنان است.

ششمین دوره رقابتهای فوتبال غرب آسیا - جام زر ماکارون - از 2 تا 11مهرماه جاری با شرکت 9 تیم منطقه غرب آسیا شامل؛ ایران، اردن، بحرین ، عمان ، سوریه ، عراق، یمن، فلسطین و کویت در شهر امان پایتخت اردن برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله مقدماتی این رقابتها در گروه اول با تیم های بحرین و عمان همگروه است.