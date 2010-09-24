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۲ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

عامری به مهر خبر داد:

مهلت ثبت‌نام عضو هیئت‌علمی تا فردا تمدید شد/ استخدام 5 هزار و 400 نفر

مهلت ثبت‌نام عضو هیئت‌علمی تا فردا تمدید شد/ استخدام 5 هزار و 400 نفر

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم از تمدید مهلت ثبت نام برای عضویت هیئت علمی تا آخرین ساعت روز آینده شنبه 3 مهرماه خبر داد و گفت: استخدام 5 هزار و 400 نفر برنامه ریزی شده است.

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: متقاضیان عضو هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تا فردا فرصت دارند تا از طریق سامانه مربوط به ثبت نام که در سایت وزارت علوم به نشانی www.msrt.ir قرار گرفته است، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی اظهار داشت: دانشگاهها تقریبا به استخدام 5 هزار نفر برای عضو هیئت علمی اعلام نیاز کرده بودند اما رقم دقیق استخدام پس از اتمام ثبت نام متقاضیان مشخص می شود.

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم گفت: ما استخدام 3 هزار نفر از طریق فراخوان، 2 هزار نفر از طریق بورسیه و 400 نفر از طریق طرح سربازی را در نظر گرفته بودیم که پس از اتمام مهلت ثبت نام این آمار دقیق می شود.

کد مطلب 1157543

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