رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: متقاضیان عضو هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تا فردا فرصت دارند تا از طریق سامانه مربوط به ثبت نام که در سایت وزارت علوم به نشانی www.msrt.ir قرار گرفته است، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی اظهار داشت: دانشگاهها تقریبا به استخدام 5 هزار نفر برای عضو هیئت علمی اعلام نیاز کرده بودند اما رقم دقیق استخدام پس از اتمام ثبت نام متقاضیان مشخص می شود.

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم گفت: ما استخدام 3 هزار نفر از طریق فراخوان، 2 هزار نفر از طریق بورسیه و 400 نفر از طریق طرح سربازی را در نظر گرفته بودیم که پس از اتمام مهلت ثبت نام این آمار دقیق می شود.