اتاق تهران خواستاراصلاح آیین نامه جدید صدور کارت بازرگانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی راسخ در نامه خود به بابک افقهی آورده است: آیین نامه جدید نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی مصوب کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی دارای ایرادهایی است که این امر اعتراض گسترده اتاق های بازرگانی،تشکل ها و فعالان اقتصادی کشور را به دنبال داشته است.

دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این نامه تصریح کرده است که اتاق تهران با بررسی کارشناسی و با استفاده از تجربیات گذشته خود به عنوان صادرکننده بیش از نیمی از کارت های بازرگانی کشور،آیین نامه جدیدی را تهیه کرده است و انتظار دارد با تشکیل جلسات ویژه، ضمن بررسی ایرادهای آیین نامه جدید مصوب، نظرات این اتاق استماع و تصمیم گیری لازم در خصوص اصلاح آیین نامه به عمل آید.

وی اعلام کرد: اتاق تهران سابقه ای 85 ساله در صدور کارت بازرگانی دارد وحداقل نیمی از کارت های بازرگانی کشور توسط این نهاد ریشه دار صادرمی شود،بنابراین بهتربود از دیدگاه ها ونقطه نظرات کارشناسان اتاق تهران بهره برداری می شد.

راسخ افزود: نظرما این بود که هرگونه اصلاح وتغییر رویه با توجه به ابلاغیه سیاست های اصل 44 وتاکید مدیران ارشد نظام، درراستای بهبود فضای کسب وکار باشد بنابراین احساس ما این بود که وزارت بازرگانی با اصلاح آیین نامه جدید، از بروکراسی وپیچیدگی فرآیند صدور کارت بازرگانی می کاهد.

دبیرکل اتاق تهران تصریح کرد: تجربه نشان می دهد که هرچه فرآیند صدور کارت بازرگانی پیچیده تر وطولانی تر باشد،میل به دور زدن قانون وتمسک به رویه های دلالی بیشترمی شود بنابراین شایسته است که هرچه بیشتر از بروکراسی فرآیند صدور کارت کاسته شود.

محمد مهدی راسخ با اشاره به این که در فرآیند صدور کارت بازرگانی باید احترام به تجار وبازرگانان اصل ومحور باشد، اعلام کرد: اتاق بازرگانی به عنوان قدیمی ترین وبزرگ ترین تشکل اقتصادی نباید گلوگاه رفع گرفتاری های مالیاتی وکاستی های نظام بانکی کشور باشد وباید به اتاق اجازه داد تا هرچه بیشتر بتواند به فعالان بخش خصوصی وجامعه اقتصادی کشور خدمات رسانی کند.

وی با انتقاد از رویه تصویب آیین نامه جدید کارت بازرگانی، از تهیه آیین نامه ای پیشنهادی در اتاق تهران خبرداد وگفت: با توجه به سابقه وگستره فعالیت اتاق تهران،این پیشنهادها به سازمان توسعه تجارت ارسال شده وما امیدواریم دولت به این پیش نویس توجه ویژه نشان دهد.

راسخ اعلام کرد : در بند 2 مصوبه اخیر دولت آمده است که کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا سایر شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می شود که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

وی این بند از آیین نامه را مورد اعتراض فعالان اقتصادی دانست و بند پیشنهادی اتاق تهران در این خصوصی را اینگونه عنوان کرد: کارت بازرگانی توسط اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند برای مدت یک تا پنج سال به تشخیص اتاق بازرگانی صادر می شود.

به گفته دبیرکل اتاق تهران،وزارت بازرگانی مسئولیت نظارت بر صدور و تمدید کارت بازرگانی را بر عهده دارد.

وی افزود: در آیین نامه دولت، حداقل سن برای دریافت کارت بازرگانی 23 سال تمام عنوان شده است که این مورد نیز از موارد اعتراضی فعالان اقتصادی است و در آیین نامه اجرایی پیشنهادی اتاق تهران حداقل سن برای دریافت کارت بازرگانی 21 سال تمام عنوان شده است.

راسخ داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه برای دریافت کارت بازرگانی را از دیگر شرایطی اعلام کرد که آیین نامه جدید دولت پیش پای فعالان اقتصادی گذاشته است. این بند نیز با انتقاد فعالان اقتصادی مواجه شده که به گفته راسخ این بند باید صرفا برای متقاضیان جدید کارت بازرگانی باشد وفعالان اقتصادی که از گذشته کارت بازرگانی داشتند،ازاین شرط مستثنی باشند.همچنین برای تمدید کارت های بازرگانی نیازی به اجرای این شرط نباشد.

به گفته محمدمهدی راسخ، در آیین نامه اجرایی پیشنهادی اتاق تهران داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی برای متقاضیان دریافت کارت بازرگانی کافی است و نیازی به ارائه گواهی عدم چک برگشتی نیست.