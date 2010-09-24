به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال ذوب آهن ساعت 13 دیروز از شهر پوهانگ راهی سئول شدند و در آنجا قرار بود با پرواز 23:55 شب به سمت تهران حرکت کنند اما به علت ایجاد مشکلات در سیستم برق هواپیما، دو ساعت در هواپیما معطل ماندند و ساعت 2 نیمه شب سئول را ترک کردند و ساعت 10 صبح امروز جمعه وارد تهران شدند.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی مسئولان باشگاه ذوب آهن اصفهان حدود 500 هوادار که با 7 دستگاه اتوبوس به تهران آمده بودند از تیم ذوب آهن استقبال شایسته‌ای در فرودگاه امام(ره) تهران داشتند و حتی برای دقایقی منصور ابراهیم زاده را به روی دستان خود بردند.

از سوی دیگر این انتظار وجود داشت نمایندگانی هم از فدراسیون فوتبال برای استقبال ذوب آهن به فرودگاه بروند ولی این اتفاق نیافتاد و تنها دو نماینده از فدراسیون آن هم برای هماهنگی جهت حضور بازیکنان ملی پوش ذوب آهن در تیم امید به فرودگاه آمده بودند.

ابراهیم زاده که از این موضوع ناراحت شده بود ضمن مخالفت با حضور سینا عاشوری در اردوی تیم امید تنها اجازه داد محمد باقر صادقی و امید ابوالحسنی به همراه نمایندگان فدراسیون بروند.

البته سرمربی ذوب آهن شرط کرد که این دو بازیکن سالم و روز 12 مهرماه به تیم ذوب آهن تحویل داده شوند. ضمن اینکه پس از انجام رایزنی و برای تعامل با تیم ملی امید در نهایت مسئولان باشگاه ذوب آهن موافقت خود را با حضور سینا عاشوری در تیم امید اعلام کردند اما این نگرانی را دارند با توجه به محرومیت مهدی رجب زاده در صورت مصدومیت این بازیکنان در دیدار با الهلال با مشکل مواجه شوند.

کاروان تیم ذوب آهن بلافاصله پس از ورود به تهران با یک دستگاه اتوبوس راهی اصفهان شد و پس از استراحت، از روز 4 مهرماه تمریناتش را برای حضور برای دیدار با تیم راه آهن که هفتم مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود پیگیری می‌کند.