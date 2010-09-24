اقدام تروریستی مهاباد کار دشمنان نظام در مقابله با توسعه ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن پیام محسن رضایی متن این پیام به این شرح است: خطه کردنشین ایران اسلامی، سرزمین دلاور مردانی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تاکنون آزمون های سختی را با سر افرازی و رشادت پشت سر گذاشته اند.



نظام جمهوری اسلامی همواره، به رشد و تعالی این خطه عزیز اندیشیده و به موازات تامین امنیت پایدار، پیشرفت های چشمگیر اقتصادی و عمرانی را در این منطقه آغاز نموده است.



دشمنان نظام جمهوری اسلامی که توان تحمل این امنیت و توسعه را ندارند، همواره وحدت مردم این دیار را هدف قرار داده اند که آخرین پرده از جنایات دشمن، اقدام تروریستی در مراسم هفته دفاع مقدس در شهرستان شهید پرور مهاباد است، که در این حادثه دلخراش جمعی از هموطنان عزیزمان به فیض عظمای شهادت نائل آمدند.



اینجانب شهادت این عزیزان را به محضر مقام معظم رهبری، مردم وفادار و عشایر سلحشور آن دیار، بویژه مردم عزیز مهاباد و خانواده های داغدار این شهیدان تبریک و تسلیت عرض نموده و امیدوارم مسئولین امنیتی ضمن حفظ هوشیاری در منطقه، هر چه سریعتر عوامل این جنایت هولناک را شناسایی و به سزای اعمال پلیدشان برسانند.

