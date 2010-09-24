ایران امن ترین کشور منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد مصطفی نجار ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مجروحان حادثه تروریستی مهاباد در بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه مولفه های امنیتی در بالاترین سطح خود در کشور رعایت می شود، افزود: نیروهای نظامی و انتظامی در کشور هوشیار بوده به طوریکه هم اکنون تمامی نوار و خلاهای مرزی در کشور تحت کنترل این نیروها هستند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر تمهیدات امنیتی برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی در کشور، بیان داشت: ایران اسلامی دشمنان زیادی دارد ولی این امر موجب نمی شود در استقرار و حفظ امنیت کشور کوتاهی شود.

وزیر کشور با اشاره به صدور بیانیه ای در محکومیت حادثه انفجار بمب در مهاباد و کشته شدن 12 تن از زنان و کودکان بی گناه این شهرستان در اجلاس منامی توسط کشورهای همسایه ایران و عراق، اظهار داشت: در مراسم اختتامیه این همایش بیانیه ای صادر شد و کشورهای منطقه آمادگی خود را جهت کمک به شناسایی و دستگیری عوامل و مسببین این حادثه تلخ اعلام کردند.

نجار ضمن ابراز انزجار از کشتار زنان و کودکان در مراسم سان و رژه نیروهای مسلح مهاباد به عنوان یک جشن ملی، خاطرنشان کرد: این امر باعث روسیاهی ضد انقلاب و استکبار جهانی در سراسر جهان شد.

بمب گذاری مهاباد ارزش تاکتیکی نداشت

وی در خصوص جزئیات این بمب گذاری به خبرنگاران گفت: این اقدام از لحاظ نظامی، امنیتی و دفاعی ارزش تاکتیکی نداشته و این گونه عملیات نهایت ناتوانی ضد انقلاب در مقابل نیروهای نظامی و امنیتی و اختلال در آرامش داخلی کشور را نشان می دهد.

وزیر کشور با اشاره به شناسایی عوامل این جنایت وحشیانه توسط وزارت اطلاعات با گذشت یک روز از حادثه، افزود: بزودی افراد شناسایی شده دستگیر و به مکافات عمل ننگین و خفت بار خود می رسند.

نجار از برنامه ریزی برای افزایش سطح امنیت کشور خبر داد و بیان داشت: دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به کشور استفاده می کنند که در این راستا باید سطح هوشیاری مردم و مسئولان در تمامی نقاط کشور افزایش یابد.

وزیر کشور از سوی رئیس جمهور برای دلجویی از بازماندگان و بررسی ابعاد این حادثه تروریستی و وضعیت امنیتی آذربایجان غربی مامور شده است.

وی در جریان سفر به آذربایجان غربی دستور رسیدگی به وضعیت مجروحان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آنان را صادر کرد.

نجار در ادامه از مجروحان حادثه بمب گذاری مهاباد در بیمارستان شهید عارفیان ارومیه دلجویی کرده و دقایقی دیگر در مصلای امام خمینی(ره) این شهرستان برای نمازگزاران سخنرانی خواهد کرد.

روز چهارشنبه 31 شهریور ماه 1389 همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در مراسم سان و رژه نیروهای مسلح مهاباد بمبی در بین زنان حاضر در مراسم منفجر و در پی آن 12 نفر شامل 11 زن و یک پسر بچه شش ساله شهید و بیش از 80 تن مجروح شدند.

صبح امروز محمد مصطفی نجار در راس هیئتی جهت بررسی ابعاد حادثه توریستی مهاباد وارد ارومیه شدند.