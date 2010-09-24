دادگاه عالی هندوستان صدور رأی مالکیت زمین مسجد بابری را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس‌آنجلس تایمز، دادگاه عالی هندوستان قرار بود حکم مالکیت زمین مسجد بابری را امروز جمعه 24 سپتامبر ( 2 مهرماه) صادر کند اما دیروز اعلام کرد که این حکم دست کم تا روز سه شنبه 28 سپتامبر ( 6 مهر ماه) به تعویق خواهد افتاد.

محور اصلی این حکم مسئله مالکیت زمینی است که در قرن شانزدهم مسجد بابری در ایالت اوتارپرداش روی آن ساخته شده است. این مسجد در اواخر سال 1992 توسط یک گروه از هندوهای افراط گرای تخریب شد.

ظفریاب زیلانی وکیل مسلمانان در این پرونده گفت: به نظر می‌رسد که نیروهای سیاسی پشت این تأخیر باشند. ما نمی‌توانیم هیچ کس را در این لحظه مقصر بدانیم اما نمی‌توان نفوذ نیروهای سیاسی در این مسئله را انکار کرد.

مدت اندکی پس از آن که مسجد بابری در شهر آجودهیا، در ایالت اوتارپرداش به آتش کشیده شد خشونتهایی در سراسر هندوستان به راه افتاد و در نتیجه آن 2 هزار نفر جان خود را از دست داده اند. از آن زمان تاکنون این موضوع به مناقشه میان مسلمانان و هندوهای هندوستان تبدیل شده است.

برخی از هندوها اعتقاد دارند که این مسجد در محل تولد الهه رام ساخته شده که یکی از مشهورترین الهه های هندو در میان 330 میلیون الهه آنها است. آنها همچنین مدعی هستند که معبدی به نام این اله در 482 سال پیش از ساخت این مسجد در همین زمین بنا شده بود. این درحالی است که کارشناسان اظهار می دارند که مدارک باستان شناسی این ادعا قطعی و روشن نیست.

اهمیت واقعه مسجد بابری و درگیریهای خونین میان مسلمانان و هندوها از مرزهای هند فراتر رفت و ابعاد جهانی به خود گرفت. کشورهای اسلامی همچون ایران ، پاکستان ، بنگلادش ، مصر و همچنین سازمان کنفرانس اسلامی ، تعرض به مسجد و اموال مسلمانان و کشتار آنها را محکوم کردند و از دولت هند خواستند تا مسئله را حل و فصل ، و از اماکن مذهبی و جان و مال مسلمانان حفاظت کند.

پس از واقعه تخریب مسجد بابری ، محور قومی گرایی هندویی از هم فروپاشید و مسئله احداث معبد رام در محل مسجد تخریب شده به عنوان موضوعی بحث انگیز و حل ناشدنی همچنان میان دولت و هندوهای افراطی باقی ماند، اما بر هویت مذهبی مسلمانان هند، از شمال تا جنوب ، تأثیر مستقیمی گذاشت و انگیزه ای برای بیداری آنها شد تا اختلافهای فرهنگی ، زبانی و منطقه ای خود را کنار بگذارند. دادگاه عالی هند پیشتر با درخواست هندوها مبنی بر ایجاد معبد در کنار زمین مسجد مخالفت کرد. دولت هفته ها است که با استقرار هزاران نفر از نیروهای امنیتی از صدور حکم دادگاه در این پرونده حمایت می کند و تدابیر مختلفی را برای ممانعت از اعتراضهای خشونت آمیز انجام داده است.

دادگاه عالی هندوستان در رابطه با تعویق به صدور این حکم اظهار داشت که روز سه شنبه جلسه دادرسی را برگزار می‌کنند تا جوامع مسلمان و هندو فرصت حل مناقشات خود را خارج از دادگاه داشته باشند.