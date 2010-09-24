دفاع مقدس همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود حسینی فرمانده ناحیه مالک اشتر که به مناسبت هفته دفاع مقدس در شامگاه مشترک حوزه 321 امام علی النقی(ع) سخنرانی می‌کرد ، در یاد آوری سه عامل از عوامل پیروزی در جنگ گفت : اول اسلام‌خواهی نیروهای ایرانی، معنویت و دین مداری؛ دوم رهبری امام خمینی و سوم وحدت ملی، حمایت و کمک‌های مردمی و عمومی بود که توانستیم 8 سال از این انقلاب دفاع کنیم .

وی ادامه داد : در این راه خانواده‌ها سختی‌های زیادی کشیدند اما چون اعتقاد داشتیم که استقامت در راه اسلام و خدا توشه‌ای است برای آخرت و نتایج خوبی دارد هم ایستادیم و در نهایت پیروز شدیم و این پیروزی الگویی شد برای همه مستضعفان جهان و ما با این پیروزی درسی به مردم آزاده خواه جهان دادیم و پیروزی‌های اخیر فلسطینیان و لبنان هم از این دست است.

سردار حسینی در ادامه گفت: اقتدار نظام هر روز بیتشر می‌شود و این باعث نگرانی دولت‌های سلطه گر است و چون ما در جبهه حق هستیم نبرد همچنان ادامه دارد و دفاع همچنان باقی است.

وی در ادامه افزود: پس از گذشت چند سال از جنگ دشمن فکر می کرد ملت ضعیف شده است و از راه‌های مختلف سعی کرد به این انقلاب ضربه بزند و حتی در جریان فتنه سال گذشته هم دیدیم که ملت همیشه بیدار و در صحنه‌مان چگونه با این فتنه برخورد کردند و همه دیدیدم که بسیجیان و مردم با قدرت از اسلام و نظام مقدس ایران اسلامی دفاع کردند.

سردارحسینی گفت: این آزمونی بود که بسیاری از مردم به خوبی از عهده آن برآمدند و به فرمایش مقام معظم رهبری عده‌ای هم در این آزمون مردود شدند. باید بدانیم که امروز شکل جنگ عوض شده. در دفاع مقدس و جنگ سخت نیروهای دشمن در مقابل است و دیده می‌شود اما الان در جنگ نرم هستیم و شکل آن کاملاً فرق می‌کند.

وی ادامه داد : در جایی که ایمان‌ها ضعیف باشد و ارزش‌های الهی کمرنگ شده باشد ترکش دشمن خوب اصابت می‌کند و باید بدانیم که امروز آتش دشمن از آتش 8 سال دفاع مقدس سنگین‌تر است و ما باید همیشه بیدار باشیم.

حسینی گفت: لبیک ما به مقام معظم رهبری، لبیک ما به امام راحل(ره) و لبیک ما به امام زمان(عج) است که نظاره‌گر ما است و تا زمانی که ما در جبهه حق هستیم درجبهه نبرد با باطل هستیم دفاع مقدس همچنان باقی است.

به گزارش مهر، در شامگاه مشترک حوزه 321 امام علی النقی (ع) در پایگاه مهدیه ، حاج عبدالله غفاری فرمانده حوزه و اعضای شورای حوزه و فرماندهان و بسیجیان پایگاه‌های مقاومت بسیج این حوزه شرکت داشتند.