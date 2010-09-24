زمان ثبت نام در آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تهران جهت تسهیل روند ادامه تحصیل در دوره‌های دکتری تخصصی، اقدام به برگزاری آزمون زبان عمومی کرده است. این آزمون به منظور ارزیابی توان داوطلب در زمینه تسلط به دستور زبان، واژگان، خواندن و درک مطلب در ساعت 8 صبح 6 آبان ماه به صورت چهارگزینه ای برگزار می‌ شود.

قبولی داوطلبانی که حداقل 60 درصد امتیاز را کسب کنند تا دو سال برای شرکت در آزمون‌های دکتری تخصصی این دانشگاه معتبر خواهد بود.

کسب حداقل 50 درصد امتیاز برای داوطلبان شرکت در آزمون دوره دکتری تخصصی رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قرآن و حدیث، مدرسی معارف اسلامی و فقه شافعی کافی است.

بر اساس اعلام دانشگاه تهران، ثبت نام فقط به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و داوطلبان باید مبلغ 350 هزار ریال به حساب شماره 18712180 بانک تجارت، شعبه اردیبهشت به نام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران (قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت) واریز و از طریق همین سایت اقدام به ثبت نام کنند.

ثبت نام برای شرکت در این آزمون از 13 مهرماه آغاز می شود و تا 20 مهرماه ادامه خواهد داشت.