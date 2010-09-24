به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده که در محل برگزاری مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در آنتالیا ترکیه حضور دارد پس از کسب مدال برنز کیانوش رستمی گفت: رقابت در دسته 77 کیلوگرم همیشه نزدیک و سخت است اما به لطف خدا و با دعای خیر مردم بعد از 4 سال توانستیم مدال برنز مسابقات جهانی بزرگسالان را به دست بیاوریم.

وی ادامه داد: ارزش این مدال از آن جهت دوچندان است که کیانوش رستمی تنها 19 سال سن دارد. البته این وزنه بردار جوان پتانسیل زدن وزنه های 165 کیلوگرم در یک ضرب و 198 کیلوگرم در دو ضرب را هم داشت، که در اینصورت می توانست هر3 مدال جهانی را از آن خود کند، اما آسیب دیدگی آرنج اجازه نداد کیانوش با تمام قدرتش رقابت کند.

حسین رضازاده پنجشنبه شب با لباس ورزشی در کنار کوروش باقری و محمدعلی فلاحتی نژاد، کیانوش رستمی را در هنگام زدن وزنه ها همراهی کرد تا این وزنه بردار با لحاظ روحی در بهترین شرایط قرار بگیرد. سرپرست فدراسیون وزنه برداری کشورمان در توضیح این مساله عنوان کرد: این درخواستی بود که کادر فنی تیم ملی از من داشت. کوروش باقری معتقد بود که حضور من در کنار تخته مسابقات می تواند به لحاظ روحی و روانی تاثیر مثبتی در عملکرد کیانوش رستمی بگذارد و من هم پذیرفتم. با این حال تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب وزنه های کیانوش رستمی کادر فنی بودند و من به بدون آنکه بخواهم در کار فنی دخالت داشته باشم صرفا برای روحیه دادن به کیانوش او را در هنگام مسابقات دسته 77 کیلوگرم همراهی کردم.

رضازاده در پایان با اشاره به رقابتهای دسته فوق سنگین و شانس بهداد سلیمی برای کسب مدالی دیگر برای وزنه برداری ایران خاطر نشان کرد: هر چند تمامی وزنه برداران عنوان دار جهان و المپیک امسال در مسابقات آنتالیا حضور دارند اما بهداد سلیمی هم در شرایط مطلوبی قرار دارد و با این آمادگی نوید کسب مدالی دیگر را می دهد. از همین جا به همه مردم قول می دهم قدرت وزنه برداری ایران را در رقابتهای دسته فوق سنگین خواهند دید.

در ادامه این مسابقات اصغر ابراهیمی در 94 کیلوگرم و بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی در دسته بعلاوه 105 کیلوگرم در روزهای آینده به رقابت با حریفان خود خواهند پرداخت.

مسابقات وزنه بردای قهرمانی جهان که انتخابی المپیک 2012 لندن نیز به شمار می رود، از 25 شهریورماه سال جاری آغاز شده و به مدت 10 روز در آنتالیای ترکیه پیگیری می شود.