اولین همایش جامعه بسیج حقوقدانان اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل ظهر جمعه در این همایش با ارائه آماری، فعالیت بسیج اقشار و اصناف استان در حوزه های مختلف را تشریح و آن را پشتوانه استوار و محکمی برای سپاه و در نهایت نظام و انقلاب اسلامی دانست.

سردار جلیل بابازاده با اشاره به تشکیل جامعه بسیج حقوق دانان استان اظهار داشت: نقش این سازمان در ایجاد تعامل بیش از پیش با دستگاه قضایی و ورود تخصصی تر بسیج در مسائل اجتماعی موثر و چشمگیر خواهد بود.

وی تعامل دادگستری اردبیل را با سپاه استان بسیار مثبت و قابل توجه عنوان کرد و افزود: بی شک این تعامل، هماهنگی و همکاریهای دو جانبه با تشکیل جامعه بسیج حقوقدانان استان پر رنگ تر و نزدیک تر خواهد شد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی، به تهدیدات کنونی دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب اشاره کرد و یادآور شد: تنها راه مبارزه با دسیسه های غرب و دشمنان نظام تبیین و نشر ارزشهای دفاع مقدس در بین اقشار جامعه بویژه نسل آینده است.

وی با تاکبد بر ضرورت تبیین فرهنگ شهادت، فلسفه شهدا و ارزشهای والای بسیج و فرهنگ بسیجی در جامعه کنونی ابراز داشت: نباید مشغله های روزانه، افراد جامعه را از توجه شایسته به اصل موضوع که همان حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است، بازدارد.

بابا زاده جانبازان و شهدا را به عنوان نمادها و قهرمانان ملی کشور دانست و اضافه کرد: همه تکلیف دارند تا در حفظ آرمانهای شهدا و احترام به خانواده های آنها و ایثارگران، تلاش شایسته ای داشته باشند.

وی بازگشت به اصول و اصلاح خود و نیز انجام وظایف و فعالیتهای محوله با دقت و برنامه را به عنوان ابتدایی ترین دین و تکلیف امروز آحاد جامعه در قبال ایثارگران عنوان کرد.

بابا زاده با اشاره به جریانات اخیر و اهانت بی شرمانه به ساحت مقدس قرآن کریم خاطر نشان کرد: حرکت خروشان و سیل آسای مردم جهان در اسلام خواهی، مهمترین عامل خشم استکبار جهانی و حرکت عاجزانه در توهین به مقدسات است.

معاون قضایی دادگستری و مسئول پیگیری سیاستهای کلی قوه قضائیه در استان نیز در این همایش طی سخنانی با اشاره به اهداف و برنامه های دشمنان اسلام در کشود، بر لزوم حفظ آمادگی همیشگی آحاد مردم در مقابله با کفر، ناعدالتی و توطئه های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

صداقت فرجی نیز متذکر شد: در حال حاضر به کارگیری تمام قوا در تمام زمینه های فرهنگی، علمی، صنعتی و... بویژه تسلط و تجهیز به تکنولوژیهای روز به خصوص در حوزه علمی، در راستای پیشبرد اهداف دین مبین اسلام و انقلاب اسلامی ضروری است.

وی وجود سپاه را پشتوانه عظیمی برای مردم و انقلاب اسلامی دانست و با اشاره به تشکیل سازمان بسیج حقوق دانان، نسبت به هرگونه همکاری دستگاه قضایی با تشکیلات بسیج و سپاه استان در پیشبرد اهداف نظام ارزشمند جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرد.