تکلیف گرایی رمز مقاومت رزمندگان لرستانی در عملیات کربلای چهار بود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی پیش از ظهر جمعه در افتتاح نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس با عنوان "به سوی ظهور"، اظهار داشت: یکی از کارهای فاخری که در رابطه با دفاع مقدس باید صورت گیرد بازسازی عملیاتهای مختلفی است که در این هشت سال برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه هشت سال دفاع مقدس برای ما امنیت، اقتدار و جاودانگی به ارمغان آورد، خاطرنشان کرد: ترسیم این اقتدار و جاودانگی خود، دانشگاهی برای نظامیان و مردم آزادی خواه جهان محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه هر عملیاتی در هشت سال دفاع مقدس دارای پیام و سخنی است، عنوان کرد: هدف، عمل و نتیجه این عملیاتها باید مورد بازخوانی قرار گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به بازسازی عملیات کربلای چهار در لرستان، بیان داشت: با وجود اینکه در این عملیات دشمن به طور کامل از جزئیات آن آگاهی داشت اما کاری که رزمندگان ما انجام دادند بی نظیر بود و ثابت کردند که مهم برای خدا جنگیدن است.

وی با بیان اینکه تکلیف گرایی رمز موفقیت و مقاومت رزمندگان در این عملیات بوده است، یادآور شد: در این عملیات تنها ارتش عراق در مقابل ما نبودند بلکه تمام تجهیزات کشورهای اروپایی و حامی عراق با ما جنگیدند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به نقش درخشان رزمندگان لرستانی و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) در عملیات کربلای چهار، خاطرنشان کرد: در این عملیات نقش رزمندگان لرستانی بسیار مهم و تاثیر گذار بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه ترسیم و بازسازی عملیات کربلای چهار برای نسل جوان که رهرو آن رزمندگان هستند مایه مباهات است، عنوان کرد: با وجود موانع متعدد و هجوم همه جانبه توپخانه عراق رزمندگان ما توانستند موفقیتهای مطلوبی در این عملیات به دست آورند.

وی بیان داشت: عملیات کربلای چهار مقدمه ارزشمندی برای عملیات فتح الفتوح کربلای پنج و دیگر عملیاتها بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه آرامش و امنیت امروز کشور ایران مدیون هشت سال دفاع مقدس است به سخنان شب گذشته رئیس جمهوری در سازمان ملل اشاره کرد و یادآور شد: اگر امروز رئیس جمهور ایران اسلامی در سازمان ملل با اقتدار و قدرت اینگونه مسائل را مطرح می کند به برکت هشت سال دفاع مقدس است.

نگاهی اجمالی به عملیات کربلای چهار

به گزارش مهر، براساس راهبرد نظامی ارائه شده از سوی سپاه پاسداران به مسئولان کشور، برای نیل به پیروزی در جنگ باید در جبهه جنوب، جاده های شمالی و جنوبی بصره و نیز در جبهه شمالی، جاده های مواصلاتی کرکوک به بغداد قطع و یا تهدید شوند و در نتیجه، صدور نفت عراق به خارج کاملا قطع گردد و سپس حرکت اصلی به سمت بغداد آغاز شود.

بر همین اساس، محاصره و سپس تصرف شهر بصره به عنوان هدف عملیات اصلی سپاه پاسداران در سال 1365 مورد توجه قرار گرفت که برای تحقق آن به کارگیری حدود 500 گردان و آن هم از سه محور ضرورت یافت لیکن به دلیل مشکلاتی همچون ضعف امکانات نظامی تنها یک محور به عنوان تنها راه باقی مانده جنگ در جبهه جنوب انتخاب شد.

به عبارت دیگر، پس از حذف دو محور احاطه ای هور و فاو، منطقه شلمچه و ابوالخصیب به منظور انجام عملیاتی بزرگ و سرنوشت ساز برگزیده شد.

تصرف شهر بصره و تهدید جاده صفران - بصره هدف عمده عملیات کربلای چهار محسوب می شود.

چهار منطقه شلمچه، ابوالخصیب، مقابل ام الرصاص و جزیره مینو - به دلیل اینکه به لحاظ مانور، آتش، عقبه و پشتیبانی به هم وابسته اند برای انجام این عملیات بزرگ انتخاب شد و بر همین اساس، هر یک از چهار منطقه فوق به عنوان خط حد یک قرارگاه عملیاتی تعیین شد.

در پی این عملیات مهم هشت هزار نفر از نیروهای دشمن کشته و زخمی و حدود 60 نفر اسیر شدند. همچنین در جریان این عملیات حدود 70 دستگاه زرهی، مکانیزه و خودرو و تعداد زیادی سلاح سبک و نیمه سنگین منهدم شد.