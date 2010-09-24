نمایشگاه به سوی ظهور در خرم آباد گشایش یافت

حجت الاسلام علیرضا کرمی ظهر جمعه در حاشیه افتتاح نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس با عنوان "به سوی ظهور" در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشهای مختلف این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه در چهار بخش تاریخی، هشت سال دفاع مقدس، رسالت ما بعد از دفاع مقدس و ساخت مدل عملیات کربلای چهار طراحی شده است.

وی همچنین به تشریح بخش تاریخی این نمایشگاه پرداخت و خاطرنشان کرد: این بخش شامل غرفه هایی در زمینه اتفاقات صدر اسلام، ولایت، ضریح نمادین امام حسین و مهدویت است.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان عنوان کرد: بخش هشت سال دفاع مقدس این نمایشگاه نیز به صورت نمادین به گوشه های مختلف جنگ، میادین مین و معبرها، سنگرها و... پرداخته است.

حجت الاسلام کرمی با اشاره به بخش "رسالت ما بعد از جنگ"، بیان داشت: در این بخش به رسالت جوانان و نوجوانان بعد از هشت سال دفاع مقدس، نقش هنرمندان و انتقال فرهنگ جبهه و شهادت، نقش نویسندگان و... اشاره دارد.

وی با بیان اینکه بخش چهارم این نمایشگاه به رشادتهای رزمندگان لرستانی و بازسازی عملیات کربلای چهار اختصاص یافته است، یادآور شد: در این بخش نیز که بر اساس اصول نظامی ساخته شده به رشادتهای رزمندگان خط شکن لرستانی در جریان این عملیات که به عنوان مقدمه فتح الفتوح عملیات کربلای پنج معروف است پرداخته شده است.

نگاهی اجمالی به عملیات کربلای چهار

به گزارش مهر، براساس راهبرد نظامی ارائه شده از سوی سپاه پاسداران به مسئولان کشور، برای نیل به پیروزی در جنگ باید در جبهه جنوب، جاده های شمالی و جنوبی بصره و نیز در جبهه شمالی، جاده های مواصلاتی کرکوک به بغداد قطع و یا تهدید شوند و در نتیجه، صدور نفت عراق به خارج کاملا قطع گردد و سپس حرکت اصلی به سمت بغداد آغاز شود.

بر همین اساس، محاصره و سپس تصرف شهر بصره به عنوان هدف عملیات اصلی سپاه پاسداران در سال 1365 مورد توجه قرار گرفت که برای تحقق آن به کارگیری حدود 500 گردان و آن هم از سه محور ضرورت یافت لیکن به دلیل مشکلاتی همچون ضعف امکانات نظامی تنها یک محور به عنوان تنها راه باقی مانده جنگ در جبهه جنوب انتخاب شد.

به عبارت دیگر پس از حذف دو محور احاطه ای هور و فاو، منطقه شلمچه و ابوالخصیب به منظور انجام عملیاتی بزرگ و سرنوشت ساز برگزیده شد.

تصرف شهر بصره و تهدید جاده صفران - بصره هدف عمده عملیات کربلای چهار محسوب می شود.

چهار منطقه شلمچه، ابوالخصیب، مقابل ام الرصاص و جزیره مینو - به دلیل اینکه به لحاظ مانور، آتش، عقبه و پشتیبانی به هم وابسته اند - برای انجام این عملیات بزرگ انتخاب شد و بر همین اساس، هر یک از چهار منطقه فوق به عنوان خط حد یک قرارگاه عملیاتی تعیین شد.

در پی این عملیات مهم هشت هزار نفر از نیروهای دشمن کشته و زخمی و حدود 60 نفر اسیر شدند. همچنین در جریان این عملیات حدود 70 دستگاه زرهی، مکانیزه و خودرو و تعداد زیادی سلاح سبک و نیمه سنگین منهدم شد.