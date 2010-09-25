تحویل مسکن رایگان به پزشکان شهرهای زیر 100 هزار نفر

مهندس سید محمدمهدی کلانتریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اقدام وزارت بهداشت در راستای دسترسی آسان مردم به پزشک در نقاط مختلف کشور و حمایت از پزشکانی است که در شهرهای کوچک شاغل هستند.

وی با بیان اینکه تا کنون 900 واحد مسکونی در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت به پزشکان متخصص تحویل داده شده افزود: واحدهای مسکونی به صورت خانه های سازمانی تحویل پزشکان می شود.

کلانتریان ادامه داد: هم اکنون عملیات احداث هزار و 210 واحد مسکونی در این قبیل شهرها توسط وزارت بهداشت در حال انجام است که به محض آماده شدن به پزشکان تحویل می شود.

مدیرکل دفتر مدیریت منابع فیزیکی وزارت بهداشت در خصوص شرایط ساخت این واحدهای مسکونی در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت گفت: به ازای هر 10 تخت بیمارستانی یک واحد مسکونی احداث می شود.

وی افزود: واحدهای مسکونی در قالب خانه های سازمانی بوده و در محوطه های بیمارستانی احداث می شود.