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۲ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

امام جمعه ایلام:

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

ایلام - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمدنقی لطفی گفت: برپایی آیین‌های گرامیداشت یاد و خاطر دوران دفاع مقدس سبب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، در خطبه های نماز جمعه در مسجد جامع شهر ایلام اظهار داشت: دوران دفاع مقدس و شهیدان و ایثارگران از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی محسوب شده که باید این ارزشها گرامی داشته شوند.

وی ادامه داد: نهادهای فرهنگی و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان ملزم به اجرای این امر مهم هستند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: برپایی آیین‌های گرامیداشت یاد و خاطر دوران دفاع مقدس سبب ترویج فرهنگ فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه می‌شود.

لطفی تصریح کرد: ترویج این فرهنگ الهی نیز از ضرورت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و وجود آن موجب بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: فرهنگ شهادت که در جامعه ایران اسلامی نهادینه شده لرزه بر اندام دشمن می‌اندازد و از نفوذ آنها جلوگیری می‌کند.

کد مطلب 1157579

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