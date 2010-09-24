به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا برازش پیش از این مدیریت شبکه دو را بر عهده داشت که با حکم جدید علی دارابی، معاون سیما علی بخشیزاده به عنوان مدیر جدید شبکه دو منصوب شد.
پیش از این علی بخشیزاده رئیس مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا وسیما بود و دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی است. علی دارابی دوم شهریورماه با حکم عزتالله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما به عنوان معاون جدید سیما معرفی شد. تغییر مدیر شبکه دو اولین حکمی است که دارابی آن را صادر کرده است.
شنیدهها حاکی از آن است که پیشنهاد سمت دیگری به علیرضا برازش پیشنهاد شد اما او تا به الان هیچ سمتی را نپذیرفته است.
علی بخشیزاده 9 سال اسیر بوده و هم اکنون جانباز است و مشکلات تنفسی دارد. او به زبانهای انگلیسی و عربی تسلط دارد.ظاهرا مراسم معارفه بخشیزاده فردا 3 مهر انجام میشود.
اولین سمت علی بخشیزاده در سازمان صدا و سیما مدیریت بخش پژوهش مرکز تحقیقات این سازمان بوده است. وی همچنین مدیر کل استانها و قائم مقامی مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا و سیما را نیز بر عهده داشته است.
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