توریست پذیری فارس باید توسعه پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام مرادی در خطبه های نماز جمعه این هفته شیراز گفت: جهانگردی از سالهای دور شروع شده و هنوز ادامه داد که در این راستا بسیاری از کشورها سهم درآمدی بسیاری از این صنعت به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به توانمندی فارس در خصوص وجود اماکن مذهبی و تاریخی افزود: استان فارس با توجه به آثار باستانی فراوان و دارا بودن یک هزار و 408 امامزاده و سه هزار اثر ملی، جایگاه مناسبی را در این خصوص داراست که باید با توجه به مسائل مختلف از جمله موارد شرعی و اعتقادی در جذب جهانگردان کوشا باشیم.

امام جمعه موقت شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز اول ماه مهر و ورود دانش آموزان به مدارس نیز تاکید کرد: توجه و پر رنگ کردن مباحث مربوط به نماز و قرآن، ایجاد انگیزه خدمت و تاکید بر ارزشهای انقلاب اسلامی باید در اولویت قرار داشته باشد چراکه بیشترین سرمایه گذاریهای جنگ نرم بر روی جوانان و نوجوانان صورت می گیرد.

مرادی تصریح کرد: والدین باید فرزندان خود را تحت تعلیم و تربیت اسلامی قرار دهند که در این خصوص انتخاب دوست خوب یکی از این موارد است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: دفاع مقدس مثال دریاست که باید مرواریدهای نایاب را از آن استخراج کرد و امروز جوانان ما برای ادامه دادن راه آنها باید از سه عنصر علم، تقوا و شجاعت جهادی استفاده کنند.