منطقه جنگلی "مانشت" ایلام در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، منطقه جنگلی و حفاظت شده مانشت در 10 کیلومتری شمال شهر ایلام قراردارد و یکی از مناطق تفرجی مردم در روزهای تعطیل می باشد، بر اثر یک آتش سوزی بزرگ سوخت و درختان بلوط و جانوارن متعددی در آن از بین رفتند.

به دنبال این آتش سوزی دود غلیظی کل منطقه مانشت را در برگرفته است و هم اکنون نیروهای امدادی در حال خاموش کردن آتش هستند.

این منطقه پوشیده از درختان بلوط ، ارژن، کیکم، تای، بوته های گیاهی است و به علت صعب العبور بودن منطقه کار خاموش کردن آتش سخت است.

علت آتش سوزی در جنگلهای شمال شهر ایلام هنوز مشخص نشده است.

گفتنی است ماه گذشته نیز این منطقه بر اثر سهل انگاری آتش گرفته بود و این برای دومین بار این است که این منطقه بکر دچار حریق می شود.

خبرهای بعدی در مورد آتش سوزی ارسال می شود.