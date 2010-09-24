جنگ ایران بواسطه صبوری مردم گنجینه مهمی برای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در نمازجمعه این هفته کرج ضمن توصیه نمازگزاران به تقوای الهی گفت: ‌خداوند ایمان و پاداش را برای روز قیامت حفظ می‌کند و ذکر خداوند موجب آرامش دلهاست.

وی افزود: مسلمانان تنها زمانی پیروز می‌شوند که ذکر خداوند سرلوحه کارشان قرار گیرد.

وی با یادآوری حادثه دردناک آمریکا در خصوص سوزاندن قرآن کریم این حرکت را به شدت محکوم کرد.

کازرونی حضور گسترده مردم را عامل پیروزی جنگ عنوان کرد و افزود: حضور بسیجیان، سپاهیان، نیروهای ارتش، بسیج سازندگی در دوران جنگ نقش موثری در این پیروزی عظیم ایفا کرد.

خطیب نمازجمعه کرج با بیان اینکه در جنگ مرجعیت دینی حاکم بود، خاطرنشان کرد: هیچ جنگی را نمی‌توان دید که مردم آن مثل ملت ایران از خود استقامت و صبوری نشان دهند و به همین دلیل نیز این جنگ گنجینه‌ای برای ملت ایران است که صورت اعجاز دارد.

وی با اشاره به رژه دفاع مقدس در کرج در حفظ خاطرات این دوران تاکید کرد و اظهار داشت: حضور گسترده مردم در این رژه و شور و شوق آنها برای برپایی باشکوه آن علیرغم نبودن فضای جنگ سیلی محکمی به دشمنان است.

کازرونی بیان داشت: اینکه پس از گذشت چند سال از دوران جنگ مناسبت‌ها با چنان شور و عظمتی برگزار می‌شود، نشان از هنر رهبری، ایمان و تقواست.

امام جمعه کرج اذعان داشت: اگرچه بعضی از جوان‌ها ظاهرشان با ارزش ها تناسب ندارد اما همین جوانان اگر روزی احساس کنند کشورشان به دست دشمن تهدید می‌شود اسلحه در دست می‌گیرند و از کیان ملت و کشور خود دفاع می‌کنند.

کازرونی تصریح کرد: دشمن ممکن است امید به همین مسائل ظاهری بسته باشد اما به طور قطع در خیال خام به سر می‌برد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری بازگشایی مدارس و تقارن آن با هفته دفاع مقدس را امری نیکو قلمداد کرد و افزود: علم در دیدن اسلام ارزش بالایی دارد و علم همراه با ایمان و تربیت است که باعث می‌شود اندیشه‌های دینی و معنوی در جامه رسوخ کند و آینده آن را روشن سازد.

کازرونی با رفیع دانستن جایگاه معلمان در کشور گفت: این قشر بخش بزرگی در فضای ذهن دانش‌آموزان و دانشجویان دارند و به طور یقین اگر معلمان خوبی داشته باشیم مسیرهای خوبی نیز انتخاب می‌شود.

وی با بیان کم شدن مشکلات قشر فرهنگی به همت دولت و مسئولان عنوان کرد: توان کشور باید در مسائل تربیتی جمع شود تا جامعه به سوی پیشرفت و تعالی گام بردارد.