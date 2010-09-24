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۲ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

اعترافات افسران عراقی از جنایت در خرمشهر به چاپ سوم می‌رسد

اعترافات افسران عراقی از جنایت در خرمشهر به چاپ سوم می‌رسد

همزمان با هفته دفاع مقدس کتاب "جنایت های ما در خرمشهر" شامل اعترافات افسران رژیم عراق در مورد جنایت های این رژیم در خرمشهر، با ترجمه محمدنبی ابراهیمی توسط سوره مهر به چاپ سوم می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "جنایت های ما در خرمشهر" شامل اعترافات افسران رژیم بعثی عراق در مورد جنایت های ارتش این رژیم در خرمشهر ایران، با ترجمه محمد نبی ابراهیمی به بازار کتاب ایران عرضه شده است.

"جنایت های ما در خرمشهر" حاوی اعترافاتی از افسران عراقی است که پس از گذشت سال ها از آزادسازی خرمشهر بیان شده است.
 
در این کتاب اعترافات سرهنگ دوم سلمان صفر درویش، سرهنگ دوم منیر مروان العبیدی، سرگرد کمال طه العامری، سروان سعد مصاول الکریم، سرهنگ دوم ثامر احمد الفلوجی، سروان سعدی فرحان الکرخی، سرهنگ دوم سلام نوری الدلیلی، سرگرد هانی السامرایی و سرهنگ ستاد فکری حسین و برخی دیگر از افسران عراقی که در شرایط بحرانی در خرمشهر حضور داشتند جمع آوری و ترجمه شده است.
 
انفجار ایستگاه فشار قوی برق، قتل عام خانواده ها، انهدام یک کارخانه، سرقت خودروها و تعدی به نوامیس مردم، برخی از جنایات این افسران در خرمشهر است.
 
همچنین تصویر دوازده سند مکتوب و تعدادی عکس در پایان کتاب به آن ضمیه شده است.
 
"جنایت های ما در خرمشهر" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در 188 صفحه، قطع رقعی، شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و با قیمت 2 هزار و 900 تومان توسط سوره مهر به چاپ سوم می رسد.
کد مطلب 1157600

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