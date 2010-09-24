تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس فرصت خوبی برای انتقال ارزشهاست

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نمازجمعه با اعلام اینکه دفاع مقدس باعث خودکفایی ایران در بسیاری از امور شده است بر لزوم ترویج فرهنگ دفاع مقدس در تمام لایه های جامعه تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به آغاز بازگشای مدارس عنوان کرد: آموزش و پرورش کشور باید متحول شود و یک تحول اساسی در بخش تعلیم و تربیت صورت گیرد و این تحول اساسی باید به تقویت دروس دینی در تعلیم و تربیت منجر شود.

خطیب جمعه رشت توجه به پوشش مناسب دانش آموزان در فصل بازگشایی مدارس را خواستار شد و افزود: حجاب دانش آموزان آنان را از گناه باز می ‌دارد.

وی همچنین تحولات جدید در زمینه‌ های گوناگون علمی و فناوری هسته ‌ای ایران را به برکت هشت سال دفاع مقدس و ایثارگری‌ های جانبازان دانست و گفت: ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌ آمیز هسته‌ ای از کسی اجازه نمی‌ گیرد و با قاطعیت به راه خود ادامه خواهد داد.

آیت الله قربانی خاطر نشان کرد: قدرت ‌های بزرگ به واسطه بهره ‌مندی از فناوری برتر و ابزار منع دیگر کشورها از این دانش ‌ها به دنبال کسب ثروت، قدرت و تسلط بر سایر کشورها هستند.

وی ادامه داد: تحریم ‌های‌ صورت گرفته علیه ایران و تلاش برای عدم دستیابی ایران به انرژی صلح‌ آمیز هسته ‌ای نیز در این راستاست که مقام معظم رهبری در چشم‌ انداز 20 ساله کشور، خواستار تبدیل ایران اسلامی به مرجعیت علمی در جهان و منطقه شده‌اند چرا که تنها راه مقابله با توطئه‌ های دشمنان، ارتقای علمی و بهره ‌مندی از فناوری ‌های روز است.