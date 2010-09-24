دلایل توجه به سیستمهای نسل سوم در دنیا/ توسعه به شرط فراهم بودن زیرساختها

به گزارش خبرگزاری مهر، رشد چشمگیر مشترکین GSM و اشباع اخذ درآمد از طریق سرویسهای صوتی از یک سو و رشد فناوری و احساس نیاز به امکان تبادل اطلاعات از طریق خطوط ارتباطی موبایل از سوی دیگر دست به دست هم دادند تا سرویس دهندگان و سازندگان تجهیزات در دنیا به سیستمهای نسل سوم شبکه‌های ارتباطی موبایل روی آورند.



در زیر به چند مورد از ویژگیهای نسل سوم اشاره می کنیم که در صورت فراهم بودن شرایط می تواند به توسعه این نسل کمک کند.

1- تفاوت بزرگ موجود بین 3G و سیستم کنونی تلفن موبایل در کشور ما در شبکه های آنهاست. حجم وسیع انتقال دیتا توسط شبکه 3G به این معنی است که تماسهای تلفنی بسیار ارزان خواهند شد. در عوض اپراتورهای اجرا کننده شبکه 3G مشتریان خود را مجبور به استفاده و پرداخت هزینه بابت سرویس انتقال دیتا مثل ویدئو کلیپ ها، آهنگها، بازیها، اخبار وضعیت آب و هوا و غیره خواهند کرد.



2- شبکه های نسل سوم به خاطر مقدار و نوع دیتایی که مردم از آنها درخواست دارند به طور ذاتی شبکه کاملتری هستند به نحوی که ارائه دادن یک ویدئو کلیپ و فرستادن آن از شخصی به شخص دیگر به راحتی انجام می شود.



3- ظرفیت اطلاعاتی فناوری نسل سوم به مراتب بیش از نسل دوم است.



4- تجربه اولیه خدمات باند پهن موبایل در دنیا نشان می دهد که فناوری‌های نسل سوم نقش مهمی ‌در ارائه خدمات مرتبط با پوشش باند پهن ایفا می‌کنند.