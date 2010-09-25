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۳ مهر ۱۳۸۹، ۸:۲۱

"قصه های پیامبران" نوشته شد

"قصه های پیامبران" نوشته شد

شش کتاب داستانی برگرفته از روایتهای قرآن درباره سه پیامبر الهی نوشته لاله جعفری در قالب کتابهایی مصور برای کودکان منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، "موسی و دو دختر"، "یونس در شکم نهنگ"، "ابراهیم در بتخانه"، "موسی و عصایش"، "ابراهیم به دنیا آمد" و "ابراهیم در آتش" نام شش کتابی است که لاله جعفری چندی پیش آنها را به نشر افق تحویل داده و فاطمه رادپور برای آنها تصویرسازی کرده است.

این کتابها که برای کودکان نوشته شده است همگی در 16 صفحه  و در قالب مجموعه ای از داستانهای قرآنی با نام "قصه های پیامبران" روایت شده اند.

مجموعه "قصه های پیامبران" به روایت داستانهای مختلف درباره زندگی پیامبران الهی می پردازد که جعفری سعی کرده است آنها را به زبانی ساده و با حجم کم برای کودکان بنویسد.

از این مجموعه به زودی نشر افق 6 عنوان کتاب یاد شده را درباره حضرت موسی، حضرت یونس، حضرت ابراهیم منتشر می کند.

کد مطلب 1157604

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