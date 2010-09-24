یک میلیارد ریال سرمایه برای تولید فیلم کوتاه در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت سینمایی با سرمایه گذاری یک میلیارد ریالی و از طریق انجمن سینمای جوان همدان، زمینه افزایش فعالیت فیلمسازان همدانی و تولید فیلم در این استان را فراهم می کند.

ایجاد فضا و امکانات لازم برای تولید فیلم کوتاه در همدان ، شناسایی استعدادها و معرفی آن ها به سینمای حرفه ای از جمله برنامه های معاونت سینمایی برای توسعه سینما در استان همدان است.

استان همدان میزبان برگزاری جشنواره فیلم کودک ، در طول سال های اخیر فعالیت گسترده ای برای برگزاری مناسب جشنواره و همچنین افزایش زیر ساخت های سینمایی انجام داده و در این راستا فضای نمایش فیلم استان به نحو چشمگیری افزایش یافته است به گونه ای که بیش از 20 سینما در این استان فیلم های جشنواره را نمایش می دهد. معاونت سینمایی از طریق این سرمایه گذاری می خواهد زمینه افزایش تولید فیلم در این استان را فراهم کند.

همچنین در بیست و چهارمین جشنواره فیلم کودک زمینه رقابت سینماگران همدانی فراهم شده است تا از این طریق استعدادهای فیلمسازی این استان معرفی شوند.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان از 16 تا 20 مهر ماه سال جاری در استان همدان برگزار می شود.