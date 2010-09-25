به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتحادیه دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی پس از اعلام خطر ورشکستگی دانشگاههای غیرانتفاعی به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ملاقات اعضای شورای مرکزی این اتحادیه با شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس شد تا گزارشی از وضع موجود دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ارائه کنند.

به گزارش مهر، رئیس اتحادیه دانشگاههای غیرانتفاعی از خالی ماندن 5/62 درصد ظرفیتهای کاردانی و کارشناسی اعلام شده سال 89 این دانشگاهها در سال جاری خبر داده و آن را ضربه ای کمرشکن و موجب اضمحلال و ورشستگی کلیه دانشگاهها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی دانسته است.

بر اساس اعلام این اتحادیه به سازمان سنجش آموزش کشور از میان 45 هزار و 877 قبول شده مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کشور در سال 89 فقط 17 هزار و 297 نفر از آنها نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند یعنی 3/62 درصد از ظرفیت کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در سال 89 خالی ماند.