فرهنگ دفاع مقدس باید به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد صباحی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به لزوم توجه بیشتر مسئولان فرهنگی به ترویج فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس در جامعه گفت: در ابتدای جنگ تحمیلی هیچ گونه آمادگی برای مقابله با دشمن را نداشتیم و از نظر نظامی در وضعیت نامناسبی بودیم.

وی گفت: در آن دوران سپاه تازه تشکیل شده بود و تجربه چنین جنگ گسترده ای را آن هم مقابل ارتشی سر تا پا مسلح نداشت و به نظر اکثر کارشناسان نظامی، ایران در این جنگ شکست می خورد اما در واقع تنها یک مساله ایران را در این جنگ سربلند و پیروز کرد و آن فرهنگ فداکاری، ایثار و شهادت بود.

امام جمعه موقت کرمان خاطرنشان کرد: در ابتدای جنگ متاسفانه اداره کشور به دست بنی صدر بود که دست نشانده آمریکا بود و همین مسئله در ابتدای جنگ به کشور ضربه زد اما با هوشیاری امام راحل (ره) این مراحل را پشت سر گذاشتیم.

وی ادامه داد: در آن زمان برخی بحث انحلال ارتش را مطرح می کردند که امام با هوشیاری در مقابل این جریان ایستاد و در نهایت نیروهای متعهد ارتش در کنار سپاه در جنگ تحمیلی نقش تاثیر گذاری ایفاء کردند.

امام جمعه موقت کرمان گفت: امروز اگر در کشور استقلال و عزتی است تنها ثمره خون شهدا است و باید این ارزشها را امروز به جوانان و نسل کنونی منتقل کنیم.

وی گفت: دشمن از جنگ سخت نتیجه نگرفته است و به دنبال جنگ نرم و ضربه زدن به اعتقادات و ارزشهای جامعه است.

امام جمعه موقت کرمان گفت: دشمن درک کرده است که مردم ایران با استفاده از ارزشهای خود در مقابل توطئه های آنان ایستادگی می کنند و می خواهد این ارزشها را از مردم بگیرد.

وی گفت: در هفته دفاع مقدس باید تا جایی که می توانیم از شهدات بگوییم و وصیت نامه ها و کتابها و زندگی نامه شهدا را باز خوانی کنیم زیرا شهدا افرادی هستند که قرآن را می خوانند و به آن عمل می کردند.

صباحی افزود: باید فرهنگ شهادت در جامعه زنده نگه داشته شود و دستگاههای مختلف در این راستا تلاش کنند.