امارات و اردن اعضای جدید شورای حکام/ تاکید اردن بر پیوستن اسرائیل به "ان.پی.تی"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، خالد طوقان امروز بر اهمیت پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای "ان.پی.تی" و تحت نظارت قرار گرفتن تمام تاسیسات هسته ای این رژیم از سوی بازرسان بین المللی آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد.

وی در ادامه برگزاری کنفرانسی تحت عنوان خاورمیانه ای عاری از سلاح های هسته ای و کشتار جمعی را خواستار شد.

طوقان با بیان این مطلب افزود: برگزاری چنین کنفرانسی نقش بسیاری در برقراری امنیت و صلح جهانی ایفا خواهد کرد و انگیزه ای برای کشورهای منطقه خواهد شد تا به جای مسابقه تسلیحاتی که منجر به بی اعتمادی و بی ثباتی در خاورمیانه می شود به توسعه اقتصادی و اجتماعی ملتهای خود روی بیاورند.

خبر دیگر اینکه امارات عربی متحده و اردن به عنوان اعضای جدید شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دو سال آینده انتخاب شدند.

در همین راستا خالد طوقان با آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد؛ طوقان از تلاشهای آژانس برای استفاده صلح آمیز کشورها از انرژی اتمی قدردانی کرد. وی همچنین خلاصه ای از برنامه های انرژی هسته ای صلح آمیز اردن را به اطلاع این مقام آژانس رساند و از تلاشهای این پادشاهی در حوزه انرژی اتمی که می تواند به حل مشکل تولید برق و مسائل مربوط به نمک زدایی آب کمک کند ارائه کرد.

وی در ادامه بر تمایل کشورش برای همکاری با آژانس در حوزه های مختلف اشاره کرد.