تعیین تملک بر بقعه امامزاده هاشم(ع) کارکردی ضد اعتقادی است

نماینده مردم رودهن، دماوند و فیروزکوه در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: به رغم برخی اظهارت کوته اندیشانه نه تنها بقعه امامزاده هاشم(ع) بلکه تمامی بقاع متبرکه مستقر در کشور جلوه ای فرا محله، منطقه و کشوری داشته و اماکن مذکور برای همه مسلمین و حتی غیرمسلمانان جهان مقدس شمرده می شوند.

شاهرخ رامین تعیین تملک بر بقاع متبرکه را کارکردی ضد اعتقادی ارزیابی کرد و گفت: تعیین تملک بر بقاع متبرکه در هر نقطه ایران اسلامی از سوی هر شخص، گروه، شهرستان و استانی، تفکری کوته اندیشانه و کارکردی ضد اعتقادی محسوب می شود.

این مسئول از مدیریت واحد ملی بر اماکن متبرکه کل کشور خبر داد و افزود: بر اساس منطق مذکور سازمان اوقاف کل کشور تصمیم گرفته است تا اداره امور تمامی بقاع متبرکه کل کشور را تحت لوای یک مدیریت واحد انجام دهد.

وی ادامه داد: مردم، روحانیت و مسئولان مذهبی شهرستان دماوند امیدوارند تا بوسیله این سبک از مدیریت، دیگر شاهد رفتارهای توهین آمیز و ضد اعتقادی به اماکن متبرکه و مقدس نباشند.

رامین با بیان اینکه هیچ شخصی حق توهین بقاع متبرکه را ندارد اظهار داشت: ائمه معصومین(ع) و تمامی منسوبین مقدس به ایشان متعلق به همه بشریت محسوب شده و هیچ شخص، شهرستان و استانی با تعیین تملک، حق توهین به این تقدسات را ندارد.

امامزاده هاشم (ع) از قرون گذشته در زمره بقاع متبرکه مردم شهرستان دماوند، استان تهران و کشور محسوب می شود و اهالی دماوند علاقه بسیاری به این مکان مقدس داشته و دارند.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد.