حماسه 8 سال دفاع مقدس زمینه ساز ریشه کنی اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، حجت الاسلام سید حسین شاهچراغی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با بیان همزمانی هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس اظهار داشت: این همزمانی یک پیام سیاسی و فرهنگی را به همراه دارد.

وی گفت: اقتداری که امروز انقلاب اسلامی ما شاهد آن است مدیون خون بیش از 220 هزار شهید است و بعد از گذشت سالها هنوز هم یک هزارم از برکات دفاع مقدس برای مردم ذکر نشده است.

شاهچراغی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه سینه این انقلاب مانند صخره‌های دریا ستبر شده است که هیچکس نمی‌تواند آسیبی به آن وارد کند، افزود: به میزان عملکرد مقتدرانه جمهوری اسلامی خداوند ترس و وحشت را در دل دشمنانش ایجاد کرده است.

خطیب نماز جمعه شهرری، خطاب به همه مدیران، اساتید و همه کسانی که در نظام آموزشی کشور خدمت می‌‌کنند، تاکید کرد: ‌در کنار آموزش دروس به دین توجه کافی کرده و این توقع نابجایی نیست که از اساتید بخواهیم فرزندان را طوری تربیت کنند که در خور شان این نظام باشند.

وی با تاکید بر وظایف اولیا و مربیان در ایجاد فضای خوب و مناسب برای دانش‌آموزان و دانشجویان خواستار آن شد که اولیا و مربیان دست به دست هم داده و علاوه بر درس، فرزندان را از جهت اخلاقی به گونه‌ای تربیت کنند که متعهد به انقلاب و اسلام باشند که در غیر این صورت چیزی جز خیانت نخواهد بود.

شاهچراغی با اشاره به سفر رئیس جمهور به سازمان ملل اظهار داشت: شجاعت و شهامت احمدی‌نژاد در سخن گفتن و تلاش او برای برپایی جلسات متعدد و انجام مذاکره با کشورهای گوناگون باعث شده تا در هفته گذشته ایران حرف اول را در تمام رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها بزند.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم تلاش و شهامت رئیس جمهور در خانه دشمن آثار و برکات خوبی را در داخل برای ما به ارمغان داشته باشد.