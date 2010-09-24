فیلم های بخش کودک و محیط زیست جشنواره فیلم کودک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش غیر رقابتی 26 اثر کوتاه با موضوع مقولات مختلف زیر مجموعه محیط زیست و ارتباط آنها با کودکان و نوجوانان به روی پرده میرود. زمینهسازی برای شناسایی دنیای پیرامون و آموزش غیرمستقیم مخاطبان این گروه سنی از جمله ابعاد این آثار مستند و داستانی به شمار میرود.
این آثار توسط ژاکرمی ژیرو ساخته شده که از پیشگامان فعالیت در حوزه محیط زیست به شمار میرود که با مستندهای خود نقش مهمی در معرفی ابعاد مختلف محیط زیست به مخاطبان داشته است. وی از مدرسان و مستندسازان سینمای فرانسه به شمار میرود.
فیلمهای "یک روز از زندگی یک قطره آب"، "هیولاهای نه چندان ترسناک"، "درخت بلوط تنها"، "هشدار برای حشرات"، "خانه در پرچین"،" گربه وحشتزده"، "ماهی و آبشار"، "داستان آب"، "سکوت طلا است"، "سطل زباله سحرآمیز"، "بستهبندی زیادی"، "پذیرایی ویژه"، "پیادهروی در جنگل"، "بیست میلیمتر زیرزمین"، "ایست دزد!"، "مسابقه برای قدرت"، "چراغها روشن چراغها خاموش"، "خارش"، "اختراع پروفسور کوآه"، "ریشه سحرآمیز"، "سفر به گذشته"، "انبار قدیمی"، "دو کودک دیگر"، "در هوا و همهجا و اقیانوس بزرگ" و "شاهزاده خانم سنجاقک" در این بخش از جشنواره به روی پرده میروند.
بیست و چهارمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از 16 تا 20 مهر ماه سال جاری در همدان برگزار میشود.
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