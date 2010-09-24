رئیس جمهور با استفاده از دیپلماسی فعال استکبار جهانی را به چالش کشید

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در سخنانی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور حماسه سازانی است که در دفاع از کیان ایران اسلامی از جان خود گذشتند.

وی از هشت سال دفاع مقدس به عنوان یک خاطره به یاد ماندنی و یک میراث گرانقدر یاد کرد و بیان داشت: جوانان ایران اسلامی امروز به عنوان وارثان این میراث ماندگار مایه افتخار و سربلندی نظام هستند.

دوران دفاع مقدس سند حقانیت و مظلومیت ملت ایران است

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه دوران هشت سال جنگ تحمیلی افتخارات بسیاری برای ملت ایران به ارمغان آورد، یادآور شد: در طول دوران دفاع مقدس ملت ایران حقانیت و مظلومیت خود را به دنیا ثابت کرد.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: ملت ایران با مقاومت مثال زدنی در دوران دفاع مقدس به عنوان منشا بیداری اسلامی و مبارزه با استکبار جهانی مطرح شد.

وی ادامه داد: اگر امروز در همه جای دنیا مبارزه با استکبار به عنوان یک اصل پذیرفته شده محسوب می شود به خاطر دفاع مقدس بوده است.

دفاع مقدس مسئله مقاومت را به عنوان یک استراتژی در دنیا مطرح کرد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امروز استراتژی مقاومت در دنیا به عنوان یک اصل مهم مطرح است، خاطرنشان کرد: ملت ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس روحیه خودباوری، مقاومت و ایثار را به اثبات رساند.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: امروز با داشتن تجربه دفاع مقدس هیچ کشوری و هیچ متجاوزی نمی تواند در برابر ملت ایران قرار گیرد و به طور قطع هر کسی بخواهد نگاه متجاوزانه به میهن اسلامی ما داشته باشد با مقاومت سرسختانه ملت ما مواجه خواهد شد و چیزی جز خفت نخواهد دید.

وی با تاکید بر ضرورت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: باید با برگزاری مراسمها و برنامه های مختلف در این هفته یاد و خاطره این دوران شکوهمند را زنده نگه داشت.

ماه مهر، فصلی سرشار از فراگیری علم و دانش، معرفت و دیانت است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به بازگشایی مدارس، دانشگاهها و حوزه های علمیه اشاره کرد و گفت: ماه مهر در حقیقت فصلی سرشار از فراگیری علم و دانش، معرفت و دیانت است.

حجت الاسلام میرعمادی از بازگشایی مدارس با عنوان بازگشایی درهای علم و معرفت یاد کرد و بیان داشت: امروز با توجه به قرارگیری در دهه پیشرفت و عدالت، کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه علمی است.

وی با تاکید بر ضرورت تحقق شعار همت مضاعف و کار مضاعف در عرصه علم و دانش، خاطرنشان کرد: امروز ما نیازمند هستیم که دانش و توانایی خود را تقویت کنیم از این رو مسئولیت مدارس، دانشگاهها و حوزه های علمیه بسیار سنگین است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد معرفی نظام اسلامی به عنوان الگویی جهانی را در گرو تجهیز به علم و فناوری دانست و یادآور شد: توسعه علمی کشور نیازمند همکاری همه دستگاههای متولی امر تعلیم و تربیت است.

سفر رئیس جمهوری به نیویورک حامل دستاوردهای ارزشمندی بود

حجت الاسلام میرعمادی همچنین در ادامه سخنان خود به سفر رئیس جمهور به نیویورک اشاره کرد و بیان داشت: سفر احمدی نژاد به سازمان ملل حامل دستاوردها و بازتاب مطلوب جهانی بود.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور سفر ششم خود را با شعار عدالت خواهی آغاز کرده است، ادامه داد: امسال سفر رئیس جمهور ایران اسلامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود چراکه احمدی نژاد همت خود را در اطلاع رسانی و مصاحبه با رسانه ها گذاشته است.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه رئیس جمهور با استفاده از "دیپلماسی فعال و فضاسازی رسانه ای"، آمریکا و استکبار جهانی را به چالش کشیده است، افزود: این حرکت رئیس جمهور تبدیل به موجی شده که تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داده است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین به برخی بخشهای سخنان رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که امروز در دنیا مطرح است مسئله مدیریت جدید نظام بین المللی است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور در سخنان خود با ارائه پیشنهاداتی مهم توانست نظام فعلی جامعه جهانی را بر هم بزند و طرحی جدید برای اداره نظام بین الملل ارائه دهد.