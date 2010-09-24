مردم توجه ویژه به جایگاه معلمان و اساتید داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صدوقی در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: مسئولان و برنامه ریزان باید به جایگاه استاد و معلم توجه ویژه ای داشته باشند تا این قشر نیز بتوانند زندگی خود را به راحتی تامین کنند و اوقات خود را صرف کارهای متفرقه نکنند و زمان بیشتری را به دانش آموزان اختصاص دهند.

وی از معلمان و اساتید دانشگاهی نیز خواست با فراغ بال و آرامش خاطر نسبت به آموزش و تربیت دانشجویان و دانش آموزان بپردازند.

صدوقی با قدردانی از دانش آموزان و معلمان و مسئولان آموزش و پرورش استان یزد برای به دست آوردن جایگاه علمی فعلی عنوان کرد: اینکه دانش آموزانی ساعی و معلمانی فرهیخته عامل کسب رتبه نخست کنکور طی 16 سال متوالی شده‌ اند، جای بسی تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم با تلاش مضاعف دانش آموزان و دست اندرکاران آموزش و پرورش در سالهای آتی باز هم شاهد تکرار این موفقیت ها باشیم.

وی تاکید کرد: هر استادی موظف است اخلاق و رفتار دانش آموزان را تحت نظر داشته باشد و بر دانش آموزان تاثیرگذاری مثبت داشته باشد.

صدوقی با تاکید بر اهمیت مسئله نماز خاطرنشان کرد: نماز عمود و ستون دین است و دانش آموزان و دانشجویان نه تنها باید خود نماز را به پا دارند بلکه باید در محیط تحصیل خود نیز برپادارنده نماز باشند.

وی به دانش آموزان و دانشجویان به ویژه دختران نیز بیان داشت: دختران به سادگی از کنار مسئله حجاب و عفاف نگذرند زیرا بی توجهی به این مهم پیامدهای بس ناگوار دارد.