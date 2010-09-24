پزشک مورد سوء قصد قرار گرفته درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سرابی پس از این سوء قصد به بیمارستان امام حسین (ع) تهران منتقل شد که تلاش پزشکان بی نتیجه ماند.

گلوله به شکم و پهلوی سمت چپ دکتر سرابی اصابت کرده بود.

دکتر سیدحمید حسینی مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگو با مهر این خبر را تایید کرد و از پیگیریهای وزارت بهداشت و نیروی انتظامی درباره سوء قصد به دو پزشک خبر داد.

مرحوم غلامرضا سرابی

دکتر عبدالرضا سودبخش عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز شب سه شنبه در مقابل مطب شخصی خود از طرف افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفت و درگذشت.

پلیس آگاهی تهران بزرگ در مورد حادثه سوء قصد به دکتر عبدالرضا سودبخش عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در مقابل مطب شخصی خود از طرف افراد ناشناس کشته شد اعلام کرد: تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد که علت و انگیزه قتل شخصی بوده و وجود هرگونه انگیزه دیگر در این جنایت منتفی است.

مرحوم عبدالرضا سودبخش