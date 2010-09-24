ترکیب تیم ملی فوتبال برای دیدار با بحرین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو والی زاده مدیر امور رسانه ای تیم ملی فوتبال ترکیب تیم کشورمان در نخستین دیدار در چارچوب رقابتهای غرب آسیا در اردن برابر بحرین را به نقل از سرمربی تیم اعلام کرد.

براساس این گزارش، افشین قطبی این نفرات را برای شروع بازی مقابل بحرین که ساعت 30/17 امروز به وقت ایران برگزار می شود انتخاب کرد: سید مهدی رحمتی، محمد نصرتی، هادی عقیلی، سیدجلال حسینی، احسان حاج صفی، خسرو حیدری، آندرانیک تیموریان، پژمان نوری، ایمان مبعلی،مهرداد اولادی و میلاد زنیدپور.

ضمنا هفت نفر از 9 بازیکن باقیمانده تیم ها می توانند روی نیمکت نشسته و دو نفر به روی سکوها بروند.