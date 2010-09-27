  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۵ مهر ۱۳۸۹، ۸:۲۰

موسوی هوایی با مهر عنوان کرد:

امکان عضویت درمؤسسه ماسک/ ارسال سه پیامک اخلاقی در هفته

امکان عضویت درمؤسسه ماسک/ ارسال سه پیامک اخلاقی در هفته

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه مؤسسه ماسک روند ارسال پیامهای دینی، مناسبتی و اخلاقی را برای اعضای خود ادامه می‌دهد گفت: این مؤسسه هر هفته 3 پیامک برای اعضا ارسال می‌کند.

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ارسال پیامکهای اخلاقی از سوی مؤسسه ماسک وابسته به معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مؤسسه ماسک ( اس ام اس بازان کارکشته) همچنان فعال بوده و در هفته 3 پیامک برای اعضای خود ارسال می کند.

وی افزود: با توجه به محتوای این پیامها که در شورای علمی مؤسسه ماسک با حضور ادبا و شعرا تولید می شوند، هر هفته سه پیامک برای اعضای مؤسسه ارسال می شود و معمولا این پیامکها توسط اعضا برای سایر افراد غیر عضو ارسال شده و به نوعی در چرخه تکثیر مردمی خودجوش قرار می گیرد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه این پیامکها قوی بوده و این امر موجب می شود کاربران آنها را برای سایرین نیز ارسال کنند گفت: محتوای این پیامکهای اخلاقی دربرگیرنده موضوعات مربوط به محبت، خانواده، رشد و کمال، مهدویت و توجه به امام زمان، توجه به مناسبت دینی ، مناسبت ملی و مذهبی است و مجموعه این محورها طیف وسیعی است که در طول سال ارسال می شوند.

حجت الاسلام موسوی هوایی یادآور شد: مؤسسه ماسک پیش از ارسال این پیامکها اقدام به عضو گیری کرده و تمام افراد می توانند پس از ارسال شماره 1 به شماره 30005000 اپراتور این مؤسسه، به عضویت در آمده و پیامک دریافت کنند.

وی همچنین گفت: با وجود محدودیت بودجه، یک حرکت استانی را آغاز کرده ایم تا استانها بتوانند با منابع استانی خود ارسال پیامک را در سطوح مختلف داشته باشند.

کد مطلب 1157650

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها