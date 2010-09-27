امکان عضویت درمؤسسه ماسک/ ارسال سه پیامک اخلاقی در هفته

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ارسال پیامکهای اخلاقی از سوی مؤسسه ماسک وابسته به معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مؤسسه ماسک ( اس ام اس بازان کارکشته) همچنان فعال بوده و در هفته 3 پیامک برای اعضای خود ارسال می کند.

وی افزود: با توجه به محتوای این پیامها که در شورای علمی مؤسسه ماسک با حضور ادبا و شعرا تولید می شوند، هر هفته سه پیامک برای اعضای مؤسسه ارسال می شود و معمولا این پیامکها توسط اعضا برای سایر افراد غیر عضو ارسال شده و به نوعی در چرخه تکثیر مردمی خودجوش قرار می گیرد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه این پیامکها قوی بوده و این امر موجب می شود کاربران آنها را برای سایرین نیز ارسال کنند گفت: محتوای این پیامکهای اخلاقی دربرگیرنده موضوعات مربوط به محبت، خانواده، رشد و کمال، مهدویت و توجه به امام زمان، توجه به مناسبت دینی ، مناسبت ملی و مذهبی است و مجموعه این محورها طیف وسیعی است که در طول سال ارسال می شوند.

حجت الاسلام موسوی هوایی یادآور شد: مؤسسه ماسک پیش از ارسال این پیامکها اقدام به عضو گیری کرده و تمام افراد می توانند پس از ارسال شماره 1 به شماره 30005000 اپراتور این مؤسسه، به عضویت در آمده و پیامک دریافت کنند.

وی همچنین گفت: با وجود محدودیت بودجه، یک حرکت استانی را آغاز کرده ایم تا استانها بتوانند با منابع استانی خود ارسال پیامک را در سطوح مختلف داشته باشند.