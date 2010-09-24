آژانس طرح اعراب علیه برنامه های هسته ای اسرائیل را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، آژانس بین المللی انرژی اتمی طرح دیپلماتهای عربی را برای ملزم کردن رژیم اسرائیل بری پیوستن به ان.پی. تی به عنوان مقدمه ای بر عاری سازی خاورمیانه از تسلیحات اتمی نپذیرفت.

پیشتر اعلام شده بود که دیپلماتهای عربی بر آن هستند تا در نشست 151 عضو شورای حکام در وین که از دو روز پیش آغاز شده با ارائه قطعنامه ای خواستار نظارت پادمانهای بین المللی بر برنامه های هسته ای رژیم صهیونیستی شوند.

مشاور ارشد اوباما رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش در دیدار با دیپلماتهای عرب در وین از آنها خواسته بود تا از ارائه این قطعنامه صرف نظر کنند.

توجیه دولت اوباما برای انصراف اعراب از این قطعنامه این بود که استدلال می کرد که این قطعنامه ممکن است اسرائیل را در روند سازش سرسخت کند.

همچنین آمریکا مدعی است که ارائه چنین قطعنامه ای می تواند نشست آتی درباره خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای را با مانع روبرو کند.