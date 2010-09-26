تامین 32 هزار تخت بیمارستانی تا سال 93 ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات نظام سلامت در بخش دولتی کمبود تختهای بیمارستانی به ویژه در بخشهای ویژه است که باعث شده بیماران برای بستری شدن در بخشهای آی سی یو، سی سی یو، سوختگی و... بعضا در نوبت بمانند.

از سوی دیگر، قدیمی و فرسوده بودن ساختمانهای بیمارستانهای دولتی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که بودجه وزارت بهداشت پاسخگوی اعتبارات مورد نیاز برای حل این مشکل نیست و لازم است که اعتبارات جداگانه ای از سوی دولت به این بخش اختصاص داده شود.

دکتر وحید دستجردی، وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که ظرف پنج سال گذشته 11 هزار و 400 تخت در بیمارستانهای کشور راه اندازی شده است، گفت: تا سال 93 نیز 32 هزار تخت در بیمارستانها راه اندازی و فعال خواهد شد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون 120 هزار تخت فعال در بیمارستانهای کشور وجود دارد، افزود: انتظار می رود تا سال 93 نیاز بیمارستانها از نظر دارا بودن تخت برطرف شود.

مطالعات سال 85 تا 86 وزارت بهداشت بر روی 545 بیمارستان شامل 86 هزار تخت بیمارستان نشان می‌دهد 88 درصد بیمارستانهای کشور در برابر خطر زلزله آسیب ‌پذیر هستند. ضمن اینکه 61 درصد این بناها فاقد ارزش مقاوم‌سازی بوده و هزینه کردن برای مقاوم سازی این قبیل بیمارستانها هیچ مبنا و صرفه اقتصادی ندارد.

دکتر عباس حسنی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفته است از آنجا که هزینه مقاوم‌سازی بیمارستانهای فرسوده از هزینه ساخت بیمارستانهای جدید بیشتر است سیاست این وزارتخانه ایجاد بیمارستانهای جدید است.

به گفته وزیر بهداشت، برخی بیمارستانهای کشور بین 50 تا 80 سال عمر دارند.

وحید دستجردی افزود: تمامی بیمارستانها علاوه بر بودجه‌ای که از ما می‌گیرند باید با استفاده از درآمدهای اختصاصی خودشان تجهیزات و ساختمان خود را نوسازی کنند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت، از سال 1385 طی یک برنامه مطالعاتی 86 هزار تخت بیمارستانی که شامل 545 بیمارستان در سراسر کشور است مورد مطالعه دو ساله قرار گرفت.

مقاوم‌سازی یک بیمارستان فرسوده تا 70 درصد ساخت یک بیمارستان جدید هزینه دارد و از طرف دیگر زمان ساخت یک بیمارستان نو نسبت به مقاوم‌سازی بسیار کمتر است. ضمن اینکه بیمارستانها به دلیل ارائه خدمات شبانه ‌روزی نمی‌توانند برای ساعاتی از روز یا برای چند ماه تعطیل شوند.

بررسیها و برآوردهای کارشناسی شده نشان می دهد هزینه ساخت یک تخت بیمارستانی 100 میلیون تومان است و هزینه تجهیز و راه اندازی هر تخت نیز 30 میلیون تومان تخمین زده شده است.

هم اکنون که نیاز کشور برای ایجاد و راه اندازی 32 هزار تخت بیمارستانی تا سال 93 برآورد شده است، می توان با یک حساب سرانگسشتی مشخص کرد که اعتبار مورد نیاز برای تامین این تعداد تخت بیمارستانی حدود 4 هزار و 160 میلیارد تومان است. یعنی اینکه وزارت بهداشت می بایست تا سال 93 هر سال بیش از هزار میلیارد تومان بودجه فقط به راه اندازی تختهای جدید اختصاص دهد که قطعا این رقم در توان وزارت بهداشت نیست و می بایست از سوی دولت تامین اعتبار شود.