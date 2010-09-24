روحیه جهادی شهدا را به جوانان منتقل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در مراسم یادبود شهدای گمنام شمال شرق ‏تهران، با تجلیل از برگزاری یادواره شهدا گفت: فلسفه بقای ملت‌ها و دولت‌ها داشتن روحیه حماسی، جهادی و شجاعت است. زمانی ‏که دشمن به آنها حمله می‌کند تا سرزمین، هویت و ملتشان را غصب کند اگر آن ملت روحیه حماسی و جهادی داشته باشد می‌جنگد ‏و دشمن را از سرزمین خود بیرون می‌اندازد. اگر این روحیه را نداشته باشد به سرنوشت فلسطین دچار خواهند شد.‏

سرلشکر صفوی ضمن اشاره به عدم وجود روحیه جهادی لازم در برخی کشورها برای آزادی فلسطین افزود: در ابتدا چند هزار ‏صهیونیست جمع شدند و چند میلیون از مردم فلسطین را از سرزمین شان بیرون کردند.



دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که اگر جنگی ‎علیه ایران‎‏ شروع شود محدود به منطقه ‏ما نخواهد بود و ما خارج از منطقه با ‎متجاوزین برخورد می‌کنیم، افزود: جهاد شهیدان و فرزندان شما در هشت سال دفاع مقدس ‏تضمن کننده هشتاد سال امنیت کشورمان است. آنها به متجاوزین آموختند که اگر به ایران حمله کنند ما نه تنها شما را از مرزهای ‏هوایی، دریایی و زمینی خود بیرون خواهیم کرد بلکه شما را تا خانه هایتان تعقیب می‌کنیم.‏



سرلشکر صفوی در ادامه با بیان ظرفیت‌های دفاعی ایران اسلامی و مقایسه آن با توان متجاوزین احتمالی گفت:‏ ملت ایران این ظرفیت را داشت که هشت سال مقاومت کند، آن دشمنانی که می‌خواهند برای ایران نقشه بچیندند بدانند که اگر ‏هجومی را به ایران سامان بدهند، در همان هفته اول چند هزار از نیروهایشان کشته خواهند شد؛ موشک‌های دور برد و قدرت هجومی ‏ایران تمام پایگاه‌های دشمن را مورد اصابت قرار می‌دهد. آیا دشمنان ما و جامعه آنها ظرفیت دارند که در یک هفته به اندازه کشته‌‏شدگانشان در عراق، کشته بدهند؟



وی ادامه داد: امام بزرگوار ما مدیریت جهان و جنگ را بر عهده داشت و امروز هم به لطف خداوند متعال و عنایات خاص حضرت بقیه الله العظم (عج) که صاحب اصلی این انقلاب اسلامی است، نائب برحق ایشان مقام معظم رهبری یمان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای‌، با رهبری خودشان و با هوشمندی و صبر و شجاعت سکاندار کشتی این کشورو انقلاب هستند.

صفوی خطاب به جمع افزود: می‌دانید عزیزان من خودم ده سال ‏فرمانده سپاه بودم؛ سه جنگ بزرگ در اطراف کشور ما رخ داد، جنگ کویت، عراق و افغانستان. آمریکایی ها در نظر داشتند مشکلاتی ‏را برای ما بیافرینند و ایران هدف بود. آن کسی که با رهبری و مدیریت سیاسی خودش نگذاشت تهدید متوجه ایران و امنیت و منافع ‏ایران شود، رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی بود. در این بیست سال فتنه‌های مختلفی در این کشور در همین تهران رخ داد .این فتنه‌ها را ‏رهبر انقلاب تبدیل کرد به یک فرصت.

وی افزود : آرامش و امنیت و پیشرفت این کشور و پیاده شدن عدالت در این کشور را رهبری به سامان ‏رساندند. قدر این رهبری را بدانید.‏

وی ادامه داد : آمریکایی‌ها وصهیونیست‌ها، این دو دشمن بزرگ ما، می‌دانند که ملت و جوانان ما شجاع هستند. همین جوانانی که شاه ‏و جنگ را ندیده‌اند جوانانی شجاع و غیرتمند هستند و درس خوبی به متجاوزین خواهند داد.‏



سرلشکر صفوی با حسینی خواندن ملت بزرگ ایران بیان داشت: خدا را شکر که ملت ما درس ‏شهامت و شهادت را از عاشورا و حسین بن علی(ع) و درس استقامت را از حضرت زینب (س) و آنچه بر خاندان پیامبر بزرگوارمان ‏گذشته، گرفته است. مادران و همسران شهدا زینب وار مقاومت کردند و پیام شهیدان را به نسل‌های بعد می‌رسانند.‏



وی با اشاره به اهمیت برگزاری یادواره شهدا ادامه داد: ما باید روحیه جهادی و شجاعت شهدا را به جوانانمان منتقل کنیم و نباید اجازه ‏دهیم که این روحیه جهادی با وجود هجمه های فرهنگی و جنگ نرم، تبدیل به دنیا طلبی، واگرایی و فرهنگ غربی شود.‏

سردار صفوی سپس به تشریح جنگ نرم پرداخت و بیان داشت: جنگ نرم به معنی تغییر باورها، ارزش‌ها و تفکرات یک ملت است. ‏انسان‌ها همانطور که فکر می‌کنند، زندگی می‌کنند و اگر فکر انسانی را عوض کنید الگوی زندگی، غذا خوردن، لباس پوشیدن، ‏شکل ظاهری و باطنی آن نیز تغییر پیدا می‌کند.‏



مشاورعالی فرماندهی کل قوا در ادامه به تشریح اثرات ناشی از ترک جهاد فی سیبل‌الله پرداخت و گفت: ‏اگر کسی جهاد فی سبیل‌الله را ترک کند خداوند لباس ذلت و خواری را برتن او خواهد کرد و مصداق آن را در طول تاریخ و زمان ‏حال در برخی از کشورها می‌بینید. در همین بحث قرآن سوزی یک نفر از سران کشورهای عربی موضع گیری نکرد آیا این ذلت ‏نیست؟ اما رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای پیام روشنگرانه‌ای را از موضع ولی امر مسلمین جهان صادر کردند که در ‏جهان ثبت شده است. ‏