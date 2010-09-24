روحیه جهادی شهدا را به جوانان منتقل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در مراسم یادبود شهدای گمنام شمال شرق تهران، با تجلیل از برگزاری یادواره شهدا گفت: فلسفه بقای ملتها و دولتها داشتن روحیه حماسی، جهادی و شجاعت است. زمانی که دشمن به آنها حمله میکند تا سرزمین، هویت و ملتشان را غصب کند اگر آن ملت روحیه حماسی و جهادی داشته باشد میجنگد و دشمن را از سرزمین خود بیرون میاندازد. اگر این روحیه را نداشته باشد به سرنوشت فلسطین دچار خواهند شد.
سرلشکر صفوی ضمن اشاره به عدم وجود روحیه جهادی لازم در برخی کشورها برای آزادی فلسطین افزود: در ابتدا چند هزار صهیونیست جمع شدند و چند میلیون از مردم فلسطین را از سرزمین شان بیرون کردند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که اگر جنگی علیه ایران شروع شود محدود به منطقه ما نخواهد بود و ما خارج از منطقه با متجاوزین برخورد میکنیم، افزود: جهاد شهیدان و فرزندان شما در هشت سال دفاع مقدس تضمن کننده هشتاد سال امنیت کشورمان است. آنها به متجاوزین آموختند که اگر به ایران حمله کنند ما نه تنها شما را از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی خود بیرون خواهیم کرد بلکه شما را تا خانه هایتان تعقیب میکنیم.
سرلشکر صفوی در ادامه با بیان ظرفیتهای دفاعی ایران اسلامی و مقایسه آن با توان متجاوزین احتمالی گفت: ملت ایران این ظرفیت را داشت که هشت سال مقاومت کند، آن دشمنانی که میخواهند برای ایران نقشه بچیندند بدانند که اگر هجومی را به ایران سامان بدهند، در همان هفته اول چند هزار از نیروهایشان کشته خواهند شد؛ موشکهای دور برد و قدرت هجومی ایران تمام پایگاههای دشمن را مورد اصابت قرار میدهد. آیا دشمنان ما و جامعه آنها ظرفیت دارند که در یک هفته به اندازه کشتهشدگانشان در عراق، کشته بدهند؟
وی ادامه داد: امام بزرگوار ما مدیریت جهان و جنگ را بر عهده داشت و امروز هم به لطف خداوند متعال و عنایات خاص حضرت بقیه الله العظم (عج) که صاحب اصلی این انقلاب اسلامی است، نائب برحق ایشان مقام معظم رهبری یمان حضرت آیتالله العظمی خامنهای، با رهبری خودشان و با هوشمندی و صبر و شجاعت سکاندار کشتی این کشورو انقلاب هستند.
صفوی خطاب به جمع افزود: میدانید عزیزان من خودم ده سال فرمانده سپاه بودم؛ سه جنگ بزرگ در اطراف کشور ما رخ داد، جنگ کویت، عراق و افغانستان. آمریکایی ها در نظر داشتند مشکلاتی را برای ما بیافرینند و ایران هدف بود. آن کسی که با رهبری و مدیریت سیاسی خودش نگذاشت تهدید متوجه ایران و امنیت و منافع ایران شود، رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی بود. در این بیست سال فتنههای مختلفی در این کشور در همین تهران رخ داد .این فتنهها را رهبر انقلاب تبدیل کرد به یک فرصت.
وی افزود : آرامش و امنیت و پیشرفت این کشور و پیاده شدن عدالت در این کشور را رهبری به سامان رساندند. قدر این رهبری را بدانید.
وی ادامه داد : آمریکاییها وصهیونیستها، این دو دشمن بزرگ ما، میدانند که ملت و جوانان ما شجاع هستند. همین جوانانی که شاه و جنگ را ندیدهاند جوانانی شجاع و غیرتمند هستند و درس خوبی به متجاوزین خواهند داد.
سرلشکر صفوی با حسینی خواندن ملت بزرگ ایران بیان داشت: خدا را شکر که ملت ما درس شهامت و شهادت را از عاشورا و حسین بن علی(ع) و درس استقامت را از حضرت زینب (س) و آنچه بر خاندان پیامبر بزرگوارمان گذشته، گرفته است. مادران و همسران شهدا زینب وار مقاومت کردند و پیام شهیدان را به نسلهای بعد میرسانند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری یادواره شهدا ادامه داد: ما باید روحیه جهادی و شجاعت شهدا را به جوانانمان منتقل کنیم و نباید اجازه دهیم که این روحیه جهادی با وجود هجمه های فرهنگی و جنگ نرم، تبدیل به دنیا طلبی، واگرایی و فرهنگ غربی شود.
سردار صفوی سپس به تشریح جنگ نرم پرداخت و بیان داشت: جنگ نرم به معنی تغییر باورها، ارزشها و تفکرات یک ملت است. انسانها همانطور که فکر میکنند، زندگی میکنند و اگر فکر انسانی را عوض کنید الگوی زندگی، غذا خوردن، لباس پوشیدن، شکل ظاهری و باطنی آن نیز تغییر پیدا میکند.
مشاورعالی فرماندهی کل قوا در ادامه به تشریح اثرات ناشی از ترک جهاد فی سیبلالله پرداخت و گفت: اگر کسی جهاد فی سبیلالله را ترک کند خداوند لباس ذلت و خواری را برتن او خواهد کرد و مصداق آن را در طول تاریخ و زمان حال در برخی از کشورها میبینید. در همین بحث قرآن سوزی یک نفر از سران کشورهای عربی موضع گیری نکرد آیا این ذلت نیست؟ اما رهبر انقلاب حضرت آیتالله العظمی خامنهای پیام روشنگرانهای را از موضع ولی امر مسلمین جهان صادر کردند که در جهان ثبت شده است.
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