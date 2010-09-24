لزوم مراقبت مسئولان در گفتار / رئیس جمهور بیانات امام را تفسیر نکند

به گزارش خبرگزاری مهر ، حبیبالله عسگراولادی در اجلاس دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی با اشاره به آیات سوره انفال اظهار کرد: خداوند به اهل ایمان خطاب رحیمانهای میفرمایند که اگر در مقابل شما دشمنی قرار گرفت ثبات قدم داشته باشید و فراوان یاد خدا کنید بدان امید که شما با پیروزی رستگار شوید.
وی با بیان اینکه "امروز در مقابل دشمنی مکار و حیلهگر قرار داریم و اگر ثابت قدم نباشیم، میتواند آرایش جهانی را سامان داده و آن را علیه ما به اجماع برساند" تاکید کرد: از مواضع ضد استکباری احمدینژاد تشکر میکنم که در مقابل دشمن ثبات قدمی را ارائه کردند که دل مقام معظم رهبری را آرام میکند.
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به آیاتی از قرآن کریم خاطرنشان کرد: ذکر خدا را از مقام معظم رهبری میبینیم و در چند بار که در ماه مبارک رمضان بخشهایی از امت خدمت ایشان مشرف شدند، فرمودند ذکر بسیار خدا به مقابله مقاومتمندانه زینت میبخشد.
این عضو حزب موتلفه اسلامی درباره ویژگیهای جنگ بدر نیز تاکید کرد: بدر، جنگی بود که با 313 نفر پیامبر که عمده آنها پیاده و با تعدادی شمشیر و سپر بودند ولی بنا بر فرموده خداوند با ثابت قدمی توانستند به پیروزی برسند و در این جنگ صدای اللهاکبر همه دشمن را میهراساند.
وی تصریح کرد: خداوند متعال در صورتی که مسلمانان از خدا و رهبری حکومت اسلامی اطاعت کنند، آنها را به پیروزی میرساند.
وی خاطرنشان کرد: رسول یعنی مدیر و مدبر نظام الهی و در فرهنگ مسوولیتها در چنین نظام ما نبی، رسول، وصی، امام، نایب امام و نایب عام امام را داریم که همه به غیر از نبی در حاکمیت موثرند.
عسگراولادی افزود: رسول کسی است که مدیر و مدبر نظام الهی است و برای سامان دادن جامعه رسالت دارد و هر جا که خداوند راجع به حاکمیت سخنی میفرمایند، تکیه به رسالت دارد و در آنجا که به پیامبر عزیز میفرماید بعد از خود علی(ع) را معرفی کن از لفظ یا ایهاالرسول استفاده میکند؛ نه یا ایهاالنبی که به معنای آن است که نبوت، گرفتن پیام از خدا و رسالت پیاده کردن آن به صورت حکومت است.
وی اظهار کرد: وصی کسی است که بعد از رسول خدا(ص) فرمان حکومت دست اوست؛ فرمان حکومت در دست امیرالمومنین به عنوان وصی رسمی پیامبر(ص) است و پیامبر اکرم فرمودهاند بعد از من نبی نیست؛ اما رسالت ادامه دارد.
وی درباره جانشینان پیامبر(ص) اظهار کرد: اسامی 12 امام در روایتی با نام همه ذکر شده و فرمودهاند که این همه اوصیای من هستند و آخرین آنها قائم (عج) است که اسم و کنیه او اسم و کنیه من است و او بعد از این که جهان پر از ظلم و جور شد، قیام و جهان را پر از عدل و قسط میکند.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به نواب، نواب خاص ائمه گفت: دو نفر از این نائبین در زمان ائمه(ع) هستند که یکی مالک اشتر امیرالمومنین علی(ع) برای مردم مصر است و دیگری حضرت مسلم بن عقیل از جانب سیدالشهدا (ع) برای مردم بصره و کوفه بود که به عنوان نائب خاص معرفی شده بودند.
وی ادامه داد: چهار نائب خاص نیز داریم؛ غیبت امام زمان (عج) دارای دو قسمت صغری و کبری است که در زمان غیبت صغری حدود 100 سال شیعیان دسترسی مستقیم به امام زمان نداشتند و آن حضرت چهار نائب داشتند که به آنها نواب اربعه میگویند و نائب آخری در آخر حیات خود مامور میشود به شیعیان اعلام کند که دوران نیابت خاص تمام شد و از آن به بعد دوران نیابت عام است.
وی گفت: در نیابت عام که با اسم و خصوصیات برخلاف نیابت خاص از جانب معصوم معرفی نشده است، امام حسن عسگری (ع) و امام زمان (عج) مسلمانان را مرجوع کردهاند به فقهایی که چهار شرط را داشته باشند و برای اهل ایمانی که کارشناس و مجتهد نیستند واجب است که از فقها تبعیت کنند.
عسگراولادی افزود: فقها باید در بین خود کسانی را معرفی کنند که در زمان آیتالله اصفهانی و مرحوم آیتالله بروجردی تعداد زیادی از مردم درک کردند که فقها از بین خود آیتالله اصفهانی را معرفی کردند و ایشان فقیه عادلی شد که بر دنیای تشیع حاکمیت داشت و در زمان آیتالله بروجردی نیز عمده فقها ایشان را معرفی کردند.
وی تصریح کرد: در قانون اساسی تصریح شده که مجلس خبرگان باید از فقهای شناخته شده و جامعالشرایطی باشند که از سوی مردم انتخاب میشوند اینها از بین خود فقیه عادلی را برای حاکمیت معرفی میکنند که این کار چه در زمان امام و چه بعد از رحلت ایشان از جانب فقها انجام شد.
وی با بیان اینکه "هرچه مربوط به اصول حاکمیت ولایی در دنیای شیعه است و میخواهد سامان بگیرد، باید با امضای فقیهی باشد که منتخب فقهای هفتادگانه خبرگان باشد" اظهار کرد: اغلب این فقها مورد اعتماد مراجع معظم تقلید هستند.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، مراجع تقلید را ریشه اصل ولایت فقیه دانست و تصریح کرد: اغلب 72 فقیهی که در خبرگان اطراف مراجع تقلید هستند، علاوه بر امام خمینی(ره) شاگردان حضرات آیات بروجردی، قمی و اصفهانی هستند.
وی افزود: ولی فقیه در مجموعه اسلامشناسان برجسته انتخاب میشود که از لحاظ قانونی، عقلی و شرعی کسی انتخاب میشود که زبده فقهاست.
وی خاطرنشان کرد: کسی غیر از فقیه نمیتواند در مورد مسالهای فقهی اظهارنظر کند؛ وقتی که چند ماه پیش موسسه حفظ، تنظیم و نشر آثار امام(ره) در مورد مسالهای اظهارنظر کرده بود، من گفتم این کسی که اظهارنظر کرده، شرایط این مسوولیت را ندارد.
عسکراولادی درباره اظهارنظر ارائه شده درباره مجلس نیز اظهار کرد: اظهارنظر کننده این سخن که در راس امور بودن مجلس مربوط به زمان خاصی بود، باید بداند که این سخن را باید ولی فقیه بگوید؛ همانطوری که ولی فقیه در آن شرایط تشخیص داده و این سخن را گفته است. چرا رئیسجمهور باید بگوید که مجلس در راس امور نیست؟ مگر وی مجلس را در راس امور قرار داده است که حالا امروز بخواهد آن را تغییر دهد.
وی با بیان اینکه "منتظر فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص هستیم" افزود: ما از همه خوبیهای رئیسجمهور تقدیر میکنیم اما ایشان سخنان امام خمینی (ره) را تفسیر نکنند، سخنان امام (ره) را باید امامت زمان یعنی ولی فقیه تفسیر کنند.
عسگراولادی توضیح داد: قرآن میفرماید تمام سئوالها و مسالههای شما را پاسخ دادهایم، و آتیکم من کل ما سئلتموه، دلیل پاسخ ندادن به بسیاری از سوالات ظالم بودن و کفار بدون برخی انسانهاست. موانعی که موجب میشوند حق نتواند به سئوالات کامل جواب دهد، سه مورد هستند که یا از نظر علمی بشر به آن حد نرسیده، یا باید دست و پای ظلوم را بشکند و یا بیکفایتها را از سر کار بردارد.
وی با اشاره به اقدامات امام خمینی(ره) در اواخر عمرشان اظهار کرد: حضرت امام (ره) سعی کردند که در سال آخر عمر خودشان بعضی از نواقص قانون اساسی را برطرف کنند تا در جمیع موارد احتمالی، نظام بتواند پاسخگوی سئوالات باشد.
وی تصریح کرد: اگر شرایط دنیا به گونهای است که اجرای برخی احکام شرع و قوانین به ضرر ملت است، باید جایی باشد که این مساله را بررسی کند، امام (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اصلاح قانون اساسی پیشبینی کردند تا هر جا قوانین و احکام شرع باعث ضرر است عدهای که جهانشناس و اسلامشناس جامعالشرایط با معرفی از جانب ولی فقیه موضوع را بررسی کرده و مصلحت نظام را تشخیص دهند.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری از همه مسئولان برای برطرف کردن مشکلات و اختلافات دعوت کرد و اظهار کرد: متاسفانه دشمن از اظهارات مسوولان سوءاستفاده میکند و اختلافات را بزرگنمایی میکند که این مساله، ضرورت مراقبت در گفتار و اظهارنظرها را مورد تاکید قرار میدهد.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی روسای قوای مجریه و مقننه باید با حفظ وحدت دشمنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام بگذارند.
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