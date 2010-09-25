حرکت صنعتی گیلان بسیار مثبت است

سید حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سه بحران موجود غذا٬ آب و انرژی دردنیا افزود: با توجه به ظرفیتهای گیلان درزمینه صنایع تبدیلی کشاورزی و نیز با توجه به نیاز توسعه صنایع غذایی به دلیل بحران غذا در دنیا زمینه توسعه این صنعت دراستان گیلان بسیارمهم است.

وی ادامه داد: همچنین گیلان ظرفیت توسعه صنعت هایتک را دارد و باید با فضا سازی مناسب زمینه جذب سرمایه گذاران را فراهم کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن با تاکید برلزوم فضا سازی برای سرمایه گذاری در کشور گفت: سرمایه گذاری ایرانیان درخارج از کشور بیش از سه هزارمیلیارد دلار است که این رقم درقیاس با بودجه سالیانه کشور بسیارچشمگیر است، بنابراین باید زمینه فضای لازم برای سرمایه گذاری در داخل را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه صنعت٬ موتور محرکه اقتصاد و اشتغال در کشور است درخصوص برنامه کمیسیون صنایع و معادن برای واحدهای صنعتی نیمه فعال و تعطیل یادآور شد: حمایت از واحدهای که با ظرفیت پائین کارمی کنند از اولویتهای کمیسیون صنایع و معادن است ودراین زمینه جلسات مختلفی با حضور وزیر صنایع و معادن و نیز رئیس مجلس شورای اسلامی برای اعمال سیاستهای برای فعال شدن سرمایه درگردش این دسته از واحدهای صنعتی انجام شده است.

هاشمی با اشاره به بیان مقام معظم رهبری مبنی براینکه صنعت٬ پیشقراول توسعه اقتصادی در کشور است، تصریح کرد: در زمینه سرمایه گذاری های جدید در امر صنعت، وزارت صنایع و معادن سیاستهای را اتخاذ کرده است اما برخی امور مانند سیستم بانکی٬ مالیات، گمرک و واردات که درزمینه فعالیتهای صنعتی و تولیدی اثرگذار هستند خارج از حیطه وزارتخانه است که باید با مدیریت صحیح آنها٬ زمینه سرمایه گذاری جدید در کشور را فراهم کرد.

وی درزمینه هدفمندی یارانه ها درصنعت نیز گفت: لازم است دولت قیمت حاملهای انرژی را خیلی زود مشخص کند تا سرمایه گذار قبل از ورود به بخش تولید ارزیابی روشنی از هزینه های تمام شده بخش صنعت و تولید با توجه به آزاد سازی قیمتها داشته باشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: از درون صنعت هیچ نوع نگرانی نسبت به آسیب پذیری صنایع با اعمال هدفمندی یارانه ها وجود ندارد و این نگرانی خارج از حیطه صنعت و مربوط به نگاههای بخشی و چندگانه نسبت به آزاد سازی قیمتهای بخش صنایع است و همچنین آزاد سازی قیمتها به صورت تدریجی و تفکیکی با توجه به میزان مصرف انرژی صنایع مختلف اعمال خواهد شد بدین جهت این قانون تاثیرچندانی برروی تعطیلی و یا توقف خط تولید صنایع نخواهد داشت.

وی در ادامه ازپیگیری کمیسیون صنایع و معادن برای تحقق سه میلیارد دلار مصوب مجلس و نیز تحقق دو میلیارد دلار سرمایه در گردش که دولت برای بخش صنعت اختصاص داده است، خبرداد.