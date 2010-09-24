"پائولو بنتو" سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون فوتبال پرتغال اعلام کرده بنتو تا ژوییه 2012 هدایت تیم فوتبال این کشور را بر عهده خواهد داشت. لیونل پونتس، خوآئو آروسو به عنوان دستیاران وی انتخاب شده اند و ریکاردو پرس به عنوان مربی دروازه‌بانان در این تیم فعالیت خواهد کرد.

بر پایه گزارش پرتغال نیوز، بنتو سابقه هدایت تیم اسپورتینگ لیسبون را دارد. ضمن اینکه دردوران بازیگری خود برای تیم های بنفیکا و اسپورتینگ هم بازی کرده است. وی در اواخر دهه 90 و اوایل قرن بیست و یکم برای تیم ملی پرتغال نیز بازی کرده است.

نخستین بازی بنتو در کسوت مربی پرتغال دیدار خانگی برابر دانمارک در چارچوب رقابت های مقدماتی یورو 2012 در تاریخ 8اکتبر خواهد بود.