مجلس در مملکت حرف آخر را می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی شامگاه پنج شنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر استقلال مجلس بیان داشت: مجلس مستقل، نشانه رشد هرحکومت و جامعه است واگر کشوری دارای مجلس باشد و از طریق قانون پیش برود راه ترقی و پیشرفت را طی می‌کند.



وی در ادامه ضمن تصریح به لزوم قانون‌مداری افراد و جریانات سیاسی وجود مجلس مستقل را نشانه رشد و پیشرفت هر حکومت و جامعه عنوان کرد.



آیت الله صافی با اشاره به عدم همخوانی طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان با استقلال آنان تصریح کرد: نماینده باید آزاد و مستقل باشد تا بتواند با آزادی کامل به وظایف خود عمل کند و این گونه طرح‌ها موجب نظارت اکثریت بر اقلیت می‌شود که این امر نیز با فلسفه استقلال نمایندگان مجلس در تضاد کامل است.



در ابتدای این دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی، گزارش مبسوطی از اوضاع داخل و خارج کشور، برنامه‌های مجلس شورای اسلامی و عملکرد خود در مقام نمایندگی مردم شریف استان قم به آیت الله صافی گلپایگانی ارائه کرد.



همچنین دکتر علی لاریجانی قرآن نفیسی که اخیرا توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است را به حضور آیت الله صافی اهدا کرد.



این مرجع تقلید پس از دریافت این هدیه ارزشمند و نفیس، آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کرد. ادامه دیدار دکتر لاریجانی با آیت الله صافی به صورت محرمانه و خصوصی برگزار شد.