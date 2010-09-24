پیروزی تیم ملی ایران برابر بحرین در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتبال جام غرب آسیا از ساعت 17:30 دقیقه امروز جمعه در اردن با دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و بحرین آغاز شد که در پایان نیمه اول شاگردان افشین قطبی با دو گل حریف خود را شکست دادند.

در این دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان با ترکیب سید مهدی رحمتی، محمد نصرتی، هادی عقیلی، سیدجلال حسینی، احسان حاج صفی، خسرو حیدری، آندرانیک تیموریان، پژمان نوری، ایمان مبعلی،مهرداد اولادی و میلاد زنیدپور به میدان رفت و با دو گل هادی عقیلی در دقایق 38 و 39 حریف خود را شکست داد.

ششمین دوره رقابتهای فوتبال غرب آسیا - جام زر ماکارون - از 2 تا 11مهرماه جاری با شرکت 9 تیم منطقه غرب آسیا شامل؛ ایران، اردن، بحرین ، عمان ، سوریه ، عراق، یمن، فلسطین و کویت در شهر امان پایتخت اردن برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله مقدماتی این رقابتها در گروه اول با تیم های بحرین و عمان همگروه است.