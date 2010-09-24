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۲ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۵۴

تیم فوتبال زیر 19 سال دختران ایران برابر اردن به پیروزی رسید

تیم فوتبال زیر 19 سال دختران ایران برابر اردن به پیروزی رسید

تیم فوتبال زیر 19 سال دختران کشورمان با پیروزی برابر اردن به عنوان صدرنشین مرحله مقدماتی راهی مرحله بعدی مسابقات قهرمانی آسیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بانوان زیر 19 ساله های ایران امروز در سومین بازی خود از مرحله اول مقدماتی قهرمانی آسیا که به میزبانی بنگلادش برگزار می شود، مقابل اردن قرار گرفت و با نتیجه 3 بر 2 پیروز شد. گل های تیم ایران را زهرا سرداری، عادله کریمی و سمانه قاشیه به ثمر رساندند.

تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران با این پیروزی با 9 امتیازی شد و به مرحله بعدی این رقابت ها صعود کرد.

مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا  از29 مهر در مالزی برگزار می شود. در مرحله اول ایران با تیم های اردن، هند و بنگلادش همگروه بود.
کد مطلب 1157708

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