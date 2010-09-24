تیم فوتبال زیر 19 سال دختران ایران برابر اردن به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بانوان زیر 19 ساله های ایران امروز در سومین بازی خود از مرحله اول مقدماتی قهرمانی آسیا که به میزبانی بنگلادش برگزار می شود، مقابل اردن قرار گرفت و با نتیجه 3 بر 2 پیروز شد. گل های تیم ایران را زهرا سرداری، عادله کریمی و سمانه قاشیه به ثمر رساندند.

تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران با این پیروزی با 9 امتیازی شد و به مرحله بعدی این رقابت ها صعود کرد.