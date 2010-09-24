به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز به وقت محلی در مصاحبه با شبکه TRT ترکیه در پاسخ به سؤالی درباره نقش ترکیه در مناسبات ایران اظهار داشت: دو کشور دارای روابط بسیار خوب و رو به گسترشی هستند و همکاریهای بینالمللی ایران و ترکیه نیز با وجود دیدگاههای مشترک فراوان در حال تعمیق و افزایش است. طبیعی است که دو دولت، پشتیبان یکدیگر در مسائل بینالمللی باشند و از مواضع ملتهای خود در مجامع بینالمللی دفاع کنند.
رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عدهای معتقدند مسائل ایران به دو طریق دیپلماتیک یا اقدام نظامی قابل حل است، گفت: این مسأله معادله کاملی نیست و راه بهتری هم وجود دارد و آن اینکه دولت آمریکا و متحدانش حق و قانون و عدالت را بپذیرند و در امور دیگران دخالت نکنند و از سوی دیگر بیدلیل به آژانس بینالمللی اتمی فشار نیاورند تا علیه ایران گزارشی ارائه دهد.
دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی درباره جایگاه ترکیه در موضوع تبادل سوخت هستهای با ایران بیان کرد: ملت ایران به ترکیه اعتماد کامل دارد و ملت ترکیه را دوست و برادر خود میداند. اینکه تصمیم گرفتیم سوخت غنیشده خود را در اختیار ترکیه قرار دهیم نشانه اعتماد ما به این کشور است.
رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی درباره همکاریهای دو کشور در زمینه انرژی اظهار داشت: ایران و ترکیه در بخش انرژی همکاریهای گستردهای را طراحی کردهاند و برنامههای متنوع و جدیدی برای همکاری در زمینه انرژی دارند. احداث خط لوله جدید گاز، احداث چندین پالایشگاه و نیروگاه از جمله اقدامات دو کشور برای ارتقاء همکاریهای خود در زمینه انرژی است.
دکتر احمدی نژاد در پاسخ به اینکه در مقایسه با دو، سه ماه گذشته آیا در روابط دو کشور تغییری ایجاد شده است، گفت: با گذشت زمان، روابط دوجانبه و همکاریهای بینالمللی ایران و ترکیه ارتقاء پیدا میکند. چراکه برنامههای گستردهای میان دو کشور به توافق رسیده است که با اجرایی شدن آن روزانه بر ابعاد همکاریهای دو کشور افزوده میشود.
رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که آیا برنامهای برای دیدار با اوباما رئیس جمهور آمریکا دارید، اظهار داشت: به عنوان دیدار سیاسی هیچ برنامهای ندارم ، اما قبلاً اعلام کردهام که در مجمع عمومی سازمان ملل در برابر رسانهها حاضر به مناظره هستم، برای اینکه دیدگاههای خود را در این مناظره مطرح کنیم و دیگران درباره آن قضاوت کنند. اصولاً سازمان ملل محلی برای انجام چنین برنامههایی است. البته با این اعلام آمادگی موافقت نشده است. شاید آنها لازم نمیدانند که دیگران در جریان دیدگاههایشان قرار بگیرند.
دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی درباره اینکه ایران برای رفع نگرانیهای موجود در خصوص برنامه هستهای خود چه پاسخی دارد، گفت: البته القاء اینگونه مسائل از سوی برخی روزنامهها و دولتها صورت میگیرد که به هیچ عنوان نمیتوان آنها را نماینده افکار عمومی دانست. آنها صرفاً نماینده احزاب بهشمار میروند و به آنها توصیه میکنیم افکار و دیدگاههای خود را نسبت به ایران و ملتهای آزادیخواه اصلاح کنند و با دید درستی به دنیا نگاه کنند. اما متأسفانه به نظر میرسد که آنان هنوز از دوره استعماری و تفکرات این دوره خارج نشدهاند. بیتردید امروز ملتهای جهان به ملت ایران علاقهمند هستند و آرمانهای ملت ایران را آرمان خود میدانند. حتی در نظرسنجیهایی که در داخل آمریکا صورت گرفته، 55 درصد مردم این کشور اعلام کردهاند که به حرفهای ملت ایران اعتماد دارند و این در حالی است که مردم این کشور تحت بمباران شدید تبلیغاتی و رسانهای قرار دارند. رسانههایی که وابسته به صهیونیستها میباشند.
رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی درباره اعتراضات عدهای نسبت به جمهوری اسلامی ایران در نیویورک اظهار داشت: این موارد موضوع مهمی بهشمار نمیرود. نیویورک محلی است که به واسطه وجود سازمان ملل در آن باید مسائل مهم جهانی مدیریت شود و برای رفع اشغالگری و تجاوز برنامههای روشنی ارائه گردد تا جلوی تجاوز و غارت سرمایهداری بینالمللی گرفته شود.
دکتر احمدی نژاد در پاسخ به اینکه بسیاری شما را تئوریسین تئوریهای غیرمعمول میدانند، گفت: هرکسی میتواند برداشت و نظر خود را داشته باشد اما واقعیت این است که حرف و مواضع مردم دنیا را مطرح میکنیم. برخی اسمگذاریها واقعیتها را تغییر نمیدهد. امروز آنچه مشاهده میشود این است که نظام سرمایهداری در حال اضمحلال و ملتها خواهان تغییر مدیریت یکسویه و تبعیضآلود هستند.
رئیس جمهور در پاسخ به اینکه اگر سازمان ملل درباره ایران تحریمهای خاص و ویژهای اعمال کند واکنش ایران نسبت به آن چیست، اظهار داشت: هماکنون چنین تحریمی علیه ملت ایران اتخاذ شده است که خیلی خاص و ویژه است. اینگونه تحریمها از نظر ملت ایران ظالمانه است و ارزش و اعتباری ندارد. البته تأثیری هم بر اقتصاد ایران ندارد. معتقدیم نظام سرمایهداری از آنجا که نگاه مادی دارد چنین تصور میکند که همه چیز در امور مادی خلاصه میشود و با تحریم میتوانند اراده خود را بر ملتها تحمیل کنند و ملتها را به اسارت درآورند. امروز ایران دانشمندان و متخصصان فراوانی دارد که میتواند به راحتی نیازهای خود را برآورده سازد. متأسفانه کسانی که توانایی اداره خود را ندارند با استفاده از زور به دنبال تحمیل اندیشه و رفتار خود به سایر ملتها هستند که بیتردید نتیجهای نخواهند گرفت.
دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ایران و ترکیه برنامه مشترکی برای برخورد با تروریستها دارند، گفت: دو کشور از تروریسم رنج میبرند و بر ضرورت برخورد با آن اتفاق نظر دارند.
احمدی نژاد مطرح کرد:
اعتماد 55 درصد آمریکاییها به حرفهای ایران / راه سوم حل موضوع هستهای
رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه 55 درصد مردم آمریکا اعلام کردهاند که به حرفهای ملت ایران اعتماد دارند گفت : کسانی که وارد عرصه مقابله با ملت ایران و سایر ملتها میشوند، باید از این موضوع نگران باشند که ملت ایران بعداً آنها را در دایره دوستی خود قرار ندهد و پرونده آنان به قدری سیاه باشد که هیچ ملتی آنها را نپذیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز به وقت محلی در مصاحبه با شبکه TRT ترکیه در پاسخ به سؤالی درباره نقش ترکیه در مناسبات ایران اظهار داشت: دو کشور دارای روابط بسیار خوب و رو به گسترشی هستند و همکاریهای بینالمللی ایران و ترکیه نیز با وجود دیدگاههای مشترک فراوان در حال تعمیق و افزایش است. طبیعی است که دو دولت، پشتیبان یکدیگر در مسائل بینالمللی باشند و از مواضع ملتهای خود در مجامع بینالمللی دفاع کنند.
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