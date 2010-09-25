232 هزار دانش آموز شاهد در کشور تحصیل می کنند

مریم خلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح شاهد فرزندان شهید، جانبازان، ایثارگران، آزادگان، رزمندگان و همه دانش آموزانی که به نوعی با ایثارگری ارتباط مستقیم دارند را شامل می شود.

خلیلوند اظهار داشت: امسال سال کیفیت بخشی هم از نظر علمی و هم از نظر معنوی در مدارس شاهد کشور است تا فرزندان شاهد در آینده بتوانند راه پدرانشان را با سربلندی، آزادگی و افتخار ادامه دهند.

وی افزود: علاوه بر برنامه های مصوب آموزش و پرورش که در همه مدارس انجام می شود، با توجه به شعار امسال مدارس شاهد که "کیفیت بخشی" است، در دو زمینه آموزشی و پرورشی برنامه های فوق برنامه و مکمل انجام می گیرد.

مشاور وزیر و مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: در زمینه آموزشی، ساعاتی تحت عنوان ساعت های فوق برنامه و مکمل برای جبران ضعف درسی دانش آموزان در کلاس های تقویتی و جبرانی اجرا می شود.

خلیلوند خاطر نشان کرد: در زمینه های پرورشی با توجه به اینکه مدارس شاهد به عنوان پایگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند، برنامه های ویژه ای با تأکید و دقت بیشتر از سایر مدارس صورت می گیرد.

وی همچنین یادآور شد: امروز شاهد حضور دو هزار معلم فرزندان شاهد هستیم که جانشین پدران معلم خود شده و قلم های بر زمین مانده پدرانشان را به دست گرفتند.

خلیلوند تصریح کرد: قطعا ً آنان مشق عشق و ایثار را به نوباوگان و نونهالان این سرزمین اسلامی خواهند آموخت و امروز یکی از آرزوهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که فرموده بودند "فرزندان شاهد را طوری تربیت کنید که در آینده نزدیک بتوانند مدیریت جامعه را به دست گیرند و نگذارند جامعه به دست نااهلان بیفتد" تحقق یافته است.

مشاور وزیر و مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هزینه ای از فرزندان شاهد، جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان در مدارس شاهد اخذ نمی شود اظهار داشت : تحصیل رایگان در مدارس شاهد بستگی به لایحه خدمات آموزشی در مجلس دارد که در زمینه حمایت و کمک شهریه مدارس شاهد ارائه شده، اما هنوز تصویب نشده است.

خلیلوند افزود: با تصویب این لایحه، در آینده نزدیک سایر دانش آموزان مدارس شاهد نیز از پرداخت شهریه معاف می شوند.