منزوی تعریف تازه ای از غزل ارائه داد

محمد علی بهمنی در سالروز تولد حسین منزوی شاعر فقید زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : ابتدا منوچهر نیستانی از این پل عبور کرد و دلشوره ها را ریخت اما منزوی سماع غزل را نیز روی پل به نمایش گذاشت، سماعی که هر کس ارادت به غزل امروز دارد به آن توجه دارد.

خالق مجموعه‌ شعر "من زنده ام هنوز و غزل فکر می کنم" گفت: گر چه شاید بعد از مرگ هر کسی بسیاری ادعای نزدیک بودن با آن شخص را داشته باشند اما من و منزوی با هم بزرگ شدیم و حداقل 50 عکس از زمان کوچکی تا بزرگی داریم و "منزوی به من آموخت بهمنی شده ام..."

وی درادامه گفت : از دیدگاه من نه تنها شعر بلکه هیچ هنری قاعده پذیر نیست و مثل یک رود جاری است که حرکت می کند.

بهمنی افزود : هر زمانی که ما مقداری ضعف پیدا می کنیم یا دلشوره ای داریم فکر می کنیم چنین اتفاقی هم برای شعر افتاده است. در حالی که چنین نیست، این اتفاقی است که برای ما افتاده و فکر می کنیم این شعر است که دچار بحران شده است در صورتی که هنر با هر مشکلی بحران را نمی پذیرد.

حسین منزوی در مهر سال ۱۳۲۵ متولد شد. شعرهای او بیشتر در زمینه غزلسرایی است اما شعر سپید هم می‌سرود. او در سال ۱۳۸۳ بر اثر آمبولی ریوی و سرطان در تهران درگذشت و در کنار مزار پدرش در زنجان به خاک سپرده شد منزوی طی چندین دهه فعالیت ادبی "حنجره زخمی غزل"، "صفرخان"، "با عشق در حوالی فاجعه"، "ترمه و تغزل"، "به همین سادگی"، "با عشق تاب می آورم" (مجموعه شعرهای نیمایی)، "از شوکران و شکر"، "با سیاوش از آتش"، "از کهربا و کافور"، "از خاموشی و فراموشی"، "این ترک پارسی گوی" (بررسی شعر شهریار) و حیدر بابا (ترجمه منظومه حیدر بابای شهریار) را منتشر کرد.